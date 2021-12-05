Токсичні ялинки на Новий Рік: українців попередили про небезпеку

Новорічна ялинка може загрожувати небезпекою / Фото: УНІАН

Напередодні новорічних свят українці можуть купити в роздрібних мережах святкові ялинки сумнівної якості.

Штучні дерева експерти радять купувати в спеціалізованих магазинах, або в тих місцях, де споживачеві готові надати документи на товар, пише Ubr.ua.

У чому причина токсичності ялинок

Трапляються випадки, коли новорічний декор був виготовлений з неякісного пластику, і в підсумку дитина або дорослий можуть навіть отруїтися випарами від нього.

"Перший критерій при виборі - відсутність сильного токсичного запаху. Якщо це запах просто нової пластмаси, не такий, що ріже нюх – тоді це нормально. Якщо сильний, стійкий - це вже небезпечно. Однак сказати точно зможе тільки експертиза", - уточнює експерт із захисту прав споживачів Ольга Котехова.

Якщо ж покупка робиться на ринку, для початку краще уточнити у продавця, звідки була завезена ялинка, а також перевірити маркування або на самому виробі, або на упаковці.

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Несподівана небезпека новорічних ялинок

Крім отруєння, ялинки з неякісної пластмаси легко запалюються, тому, якщо в проводці будуть замикання, така прикраса тут же спалахує і починається пожежа.

При цьому покупцеві зобов'язані надати відповідні документи, що товар пройшов контроль і безпечний. Причому неякісні ялинки - не обов'язково можуть бути з Китаю: часто вуличні продавці самі можуть не знати, що продають. А товар, наприклад, зроблений підпільно в Одесі.

У той час як сертифікований і більш якісний пластик, якщо і загориться, спочатку почне плавитися, текти і видавати запах, тому небезпечну ситуацію можна буде помітити і швидко усунути.

Раніше британські вчені попередили про небезпеки живих новорічних ялинок.

За словами дослідників, що містяться в кожній ялинці алергени і 53 види цвілі можуть провокувати у людини головні болі. Люди, які страждають від алергії, дуже гостро реагують на запахи рослин і трави. В результаті з'являються кашель, нежить, можливі болі у вухах.

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