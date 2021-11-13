Куликовський був на службі СБУ: Асєєв розповів, хто і чому здав ката "ДНР"

Денис Куликовський / Facebook С. Асєєва

Українські спецслужби деякий час використовували затриманого коменданта Донецької в'язниці Ізоляція Дениса Куликовського як агента, розповів колишній в'язень "ДНР" Станіслав Асєєв.

В ефірі каналу Україна 24 відповідаючи на запитання ведучого про використання спецслужбами України Куликовського як агента, Асєєв відповів: "Найімовірніше, так. Якийсь час".

За його словами, цю інформацію він отримав від одного з колишніх співробітників спецслужби.

"Ми чекаємо позицію СБУ. Але справа в тому, що коли я знав про це, достовірно, звертатися в Службу безпеки було конфліктом інтересів", - говорить журналіст.

Він також пояснив, як йшла робота над затриманням Куликовського.

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"Ми пішли з цією людиною до керівництва МВС і попросили оперативний супровід. Ця інформація протягом якогось часу вийшла в СБУ, вони почали його судорожно шукати, знайшли людину, яка нам готова була його передати за певну суму грошей. Ми були готові ж гроші передати, але ця людина відмовилася, він сказав, що якщо я його зараз віддам поліції, то служба безпеки самі розумієте як буде виглядати, і мені прямо сказали, що я сяду поруч з ним, тому не треба грошей, я його відразу віддаю СБУ", — додав Асєєв.

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Що таке в'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику Ізоляції заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликовського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

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