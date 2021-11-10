Влаштувався в Києві: з'явилися несподівані факти про ката "ДНР" Куликовського

Затримання Дениса Куликовського / ssu.gov.ua

Затриманий напередодні комендант донецької в'язниці Ізоляція Денис Куликовський вже два роки перебував у Києві, про це знала СБУ.

Як говориться в матеріалі 1+1, при проведенні розслідування про Ізоляцію один із співробітників української спецслужби вимагав не оприлюднити інформацію про Куликовського.

"Він вимагав не показувати фотографії ката в ефірі. Спочатку говорив, що це буде заважати зловити Палича. Потім вдавався до погроз. А нарешті заявив, що Куликовський ще з початку 2019 року знаходиться в Києві", - розповіла журналістка.

Інформацію про те, що Куликовський перебував у Києві і "його фактично прихистила СБУ", підтвердив журналіст Сергій Іванов у коментарі каналу Skrypin.ua. він також працював над фільмом про в'язницю бойовиків.

Журналіст пояснив, що Куликовський поїхав з окупованого Донецька після ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і переділу влади між бойовиками.

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"В Ізоляції сиділи не тільки проукраїнські люди. Він (Куликовський) нажив собі багато ворогів і змушений був запропонувати себе напевно в якості свідка або джерела інформації. Можливо, СБУ нам розповість, що у нього було кого здати або ось він всіх вже здав" – додав Іванов.

Що таке В'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику Ізоляції заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликівського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

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