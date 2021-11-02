Кулак замість кадила: священник ПЦУ розповів, за що побив сусідку

Єпископ Адріан / Скріншот

Єпископ Православної Церкви України Адріан (в миру Роман Кулик) розповів про те, чому накинувся з кулаками на свою сусідку.

Священнослужитель заявив виданню Strana про те, що жінка, на яку він напав, нібито його тероризує.

Разом з тим єпископ Адріан визнав, що його дії завдали шкоди ПЦУ і попросив вибачення за свої дії.

"Єдине коротке пояснення з приводу інциденту - я заступився за маленьку жінку перед зухвалою хабалкою, яка зі своїм хлопцем з Донецька довгий час морально і психологічно тероризують мене і мою помічницю", - додав він.

Побиття жінки священиком: з'явилася реакція ПЦУ

У Києві від виконання архієрейських обов'язків відсторонили єпископа, який до синців побив жінку через собаку. Постраждала вважає, що священнослужитель вдався до агресії і через те, що вона розмовляла російською мовою.

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Про відсторонення єпископа повідомляє прес-служба Православної Церкви України.

Так, Митрополит Київський і всієї України і предстоятель ПЦУ Єпіфаній, виніс розпорядження. Єпископа, який потрапив у скандал через побиття жінки, усувають від виконання його архієрейських обов'язків.

Скандал з єпископом Адріаном: в чому суть

Раніше повідомлялося про те, що в Києві православного єпископа Андріана звинуватили в побитті жінки - його сусідки.

Постраждала киянка Іванна Бережна пояснила, що сусід - єпископ бив і обзивав її нецензурними словами.

Вона уточнила, що крім претензій до її собаці священика не влаштувало те, що вона говорила російською мовою.