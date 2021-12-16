Коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн: Корнієнко оцінив перспективи

Олександр Корнієнко оцінив можливість проведення онлайн-голосування на виборах в Україні / УНІАН

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував можливість дистанційного голосування на загальнонаціональних виборах в Україні. За його словами, в найближчій перспективі ця ініціатива не буде реалізована, оскільки це - "складний кейс". Зокрема, у світі поки що немає жодного прикладу онлайн-голосування, який був би стовідсотково реалізований.

Перший заступник голови парламенту заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що рано чи пізно світ прийде до дистанційного голосування.

Корнієнко зазначив, що може статися якась "революційна історія", чергова пандемія, через яку люди не зможуть прийти на виборчі дільниці по всьому світу. Не виключено, що онлайн-голосування на виборах з'явиться впродовж найближчих кількох років.

"Якщо щось трапиться, шукатимуть інструментарії. Поки все це на рівні дискусій та обговорень. Дуже важко забезпечити одночасно анонімність та ідентифікацію. Зрозуміло, що одне виключає інше, навколо цього проходять ці дискусії", - сказав він.

Як повідомляв Главред, раніше глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розкрив терміни запровадження онлайн-голосування в країні. За його словами, впродовж наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.

Читайте також: