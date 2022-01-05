Катав дітей навколо ялинки: у Тернополі кінь вдарив копитом у живіт 5-річному хлопчику

У центрі Тернополя кінь вдарив копитом 5-річного хлопчика / Depositphotos, УНІАН

У Тернополі госпіталізували п'ятирічного хлопчика, якого копитом вдарив кінь, який катав дітей навколо головної ялинки міста.

Інцидент на центральній площі міста стався ще ввечері неділі, 2 січня, пише zaxid.net.

"Бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка в Тернополі, у відділення поліції, до 5-річного пацієнта. Кінь, що катає дітей по Театральній площі навколо ялинки, копнув хлопчика в живіт. Із закритою травмою органів черевної порожнини маленький пацієнт госпіталізований в обласну дитячу лікарню", - повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Як розповіли в поліції, інцидент стався, коли 11-річний брат потерпілого попросив батька і матір покататися на коні.

читайте такожУ Рівненській області кінь задушив батька дев'яти дітей"Кінь вдарив молодшу дитину, в той момент, коли старшого хлопця садили на тварину. 5-річний хлопчик занадто близько підійшов до задньої частини коня. У цей момент повз проходили бійці Нацгвардії і поліцейські. Вони відвели сім'ю і потерпілого у відділення поліції. Звідти вже викликали швидку допомогу", - розповів заступник прес-секретаря Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Андрій Василик.

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Батько хлопчика написав заяву в поліцію

Наразі правоохоронці проводять перевірку з приводу нещасного випадку, встановлюють кому саме належить тварина.

5-річний хлопчик зараз знаходиться в лікарні. Його обстежили і перевели в звичайне відділення. Його життю нічого не загрожує.

Біля новорічної ялинки в Тернополі господарі традиційно приводять живих коней, щоб за гроші прокатати на тварин усіх охочих. Одна п'ятихвилинна поїздка навколо ялинки на центральній площі коштує 100 грн.

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