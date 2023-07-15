Касетні боєприпаси викликали істерику в РФ: експерт пояснив, як вони змінять війну

Рішення союзників передати касетні боєприпаси Україні викликало істерику в Росії.

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Росія, Катков / https://ua.depositphotos.com / і скріншот з відео

Росія нервує через передачу касетних боєприпасів Україні, при цьому вони, звичайно, не говорять про те, що РФ вкрай активно сама використовує ці снаряди, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

В інтерв'ю Главреду експерт зазначив, що Росія, Україна, США не є і членами, як і певна кількість країн НАТО. Причому чим ближче ці країни знаходяться до РФ, тим менше підписантів цієї конвенції.

"Китай також не є членом цієї Конвенції, тому в цих умовах досить складно це оцінювати. Тим більше, що вона писалася з досвіду конфліктів малої інтенсивності – в Іраку, Афганістані, які тривали десятиліттями. А в разі повномасштабних бойових дій, війни високої інтенсивності воювати і не використовувати касетні боєприпаси проти країни, яка їх використовує – це все одно що виходити на ринг проти людини з кастетом і ножем в боксерських рукавичках", - пояснив експерт.

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Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Касетні боєприпаси для України

Президент США Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Відзначити, Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона постачати Україні касетні боєприпаси важкими боями, які зараз ведуть ЗСУ проти російських окупантів.

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