УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

Альона Вороніна
14 червня 2023, 20:14 оновлено 14 червня, 20:54
908
Окупанти збиралися "урочисто" наступати на позиції ЗСУ і вишикувалися для "благословення" командиром, але промову перервав "приліт". Ймовірно, багато загиблих.
HIMARS, российские военные
ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика/ Міноборони РФ, Вікіпедія

У Росії почалася істерика після того, як українські військові знищили колону російських окупантів під містом Кремінна на Луганщині. Велика кількість особового складу загарбників вишикувалася поруч зі своєю технікою, щоб почути "слово благословення" на наступ від свого командира. Але поки вони тупцяли на місці дві години, їх "благословив" уже не командир, а HIMARS.

Про це повідомив у Telegram український журналіст Денис Казанський на основі публікацій російських пропагандистів. Він зазначив, що, найімовірніше, серед окупантів велика кількість загиблих.

Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, окупанти готувалися "урочисто" наступати на позиції українських військових. Велика кількість особового складу ворога зібралася в одному місці і вишикувалася, щоб почути промову командира. Але вони так довго стояли усі разом в одному місці, що дочекалися прильоту з HIMARS.

відео дня

Денис Казанський зазначає, що, ймовірно, окупаційна армія внаслідок цього інциденту зазнала великих втрат, адже пропагандисти країни-агресорки РФ через це влаштували справжню істерику в соцмережах.

"Російські воєнкори в люті. Під Кремінною у окупантів стався прикрий інцидент. Якийсь талановитий воєначальник зібрав у місці велику кількість живої сили та техніки і збудував у колони для урочистого наступу. Результат виявився передбачуваним – усіх накрило "Хаймарс". Судячи з напруження обурення, жертв явно не менше, ніж у макіївському ПТУ 1 січня", – зазначив Казанський.

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

У ніч на середу, 14 червня, в Одесі прогриміли вибухи – російські окупаційні війська атакували місто крилатими ракетами. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста. Є загиблі і поранені.

Нагадаємо, командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський розповів, що ЗСУ ведуть бойову роботу під Берховкою Бахмутського району. Очікується подальше просування з виходом на північ Бахмута і повернення раніше захоплених окупантами позицій. Війська просуваються з півдня в бік Кліщіївки і взяли траси логістики, щоб згодом організувати оточення російських окупантів в місті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що поки що рано робити висновки про те, чи стане контрнаступ українських військових поворотним у війні країни-агресорки Росії проти України. Проте ЗСУ все більше просуваються вперед, а це може показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не зможе перемогти у війні, і підштовхнути його до переговорів.

Читайте також:

війна в Україні Кременная вторгнення Росії новини Донбасу новини Луганської області HIMARS
Реклама

Головне за день

Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тиша

Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тиша

20:28 Україна
HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

20:14 Україна
Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливи

Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливи

19:06 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

21:29

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися з дня на день - ЗМІ

20:50

Чоловік розпилив в машині дезодорант і закурив: наслідки були страшні

20:35

Яніна Соколова. Суть скандалу з "порохоскотом" і нареченою Да ВінчіВідеоблоги

20:28

Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тишаВідео

20:14

HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

Аварія на ЗАЕС зробить радіоактивним Донбас і Кубань на 300 років - КошарнаАварія на ЗАЕС зробить радіоактивним Донбас і Кубань на 300 років - Кошарна
20:11

Кондратюк розніс Лорак і Повалій: "Усе до одного місця - діти, вбиті українці"Відео

19:41

Роман Цимбалюк. Путін просить воєнкорів почекати: у НАТО скоро закінчаться патрониВідеоблоги

19:30

Експерт назвав "потужним результатом" дій Свириденко і Шурми зростання ВВП на 2,4% під час війни

19:14

Кадиров знайшов свою "праву руку": переконує, що Делімханов живий-здоровий

Реклама
19:06

Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливиВідео

19:01

Мріяв стати коміком: як Залужний перетворився з "Валєрчика" у мужнього генерала

18:53

Політичні тварини намагаються залишитися у гріПогляд

18:45

Новий удар від Гааги для Путіна: суд почав розслідування підриву Каховської ГЕСВідео

18:26

"Загиблих видно через вікна": на окупованій Херсонщині знаходять тіла людей, які потонулиВідео

18:07

Жадан і Соловій разом звернулися до шанувальників після чуток про роман

17:41

Провчив сім'ю: чоловік приїхав на власні похорони, момент потрапив на відеоВідео

17:30

Гроші будуть литися рікою: 3 знака зодіаку підвищать дохід вже в липніВідео

17:26

Успіхи ЗСУ "зламають" Путіна: генсек НАТО відповів, як контрнаступ вплине на війну

17:19

ЗСУ взяли траси у Бахмута, мають намір оточити війська РФ - командир підрозділуВідео

17:12

Російського телеведучого, який потрапив до реанімації, екстрено прооперували

Реклама
16:39

"Співав українською і це кайф": Барських переклав ще один свій хітВідео

16:36

Україну будуть готові прийняти до НАТО, Київ отримає сигнал - СтолтенбергВідео

16:32

Favbet Foundation передав підрозділу ЗСУ на Донеччині позашляховик Nissan Navara

16:21

Головоломка складніша, ніж здається: скільки людей сховалися на картинці

16:17

Що буде, якщо натирати ноги банановою шкіркою влітку

16:15

"Лижі не їдуть": Камінська заступилася за Барських і влаштувала мовний скандал

16:00

Який макіяж очей старить: 5 "секретних" помилок після 50 років

15:56

Нові пенсії в Україні: кому підвищують виплати з червняВідео

15:56

Запобігти аварії на ЗАЕС можуть лише ЗСУ – КошарнаВідео

15:54

Баканов просив підірвати мости Києва: Залужний категорично заборонив - ЗМІВідео

15:35

"Праву руку" Кадирова поранили в Україні: у Путіна не знають, що відбувається

15:35

Літо 2023 стане вирішальним: нове передбачення Ванги про завершення війни в УкраїніВідео

15:32

Кіркорова зняли нишком, як він милується своїм новим животомВідео

15:26

Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна

15:16

"В кінці я не витримала": Мірошниченко розповіла про зустріч з прийомним сином

15:15

Гороскоп Таро на тиждень 19-25 червня: Близнюкам - відпочинок, Козерогу - насолодаВідео

15:04

Викидати - злочин: що корисного можна зробити зі старого рушника

15:04

Свічка як символ співчуття: Ротару прореагувала на обстріл ОдесиВідео

14:55

"Трохи прорахувалися": в РФ несподівано зізналися, що підірвали дамбу Каховської ГЕСВідео

14:50

"До 50 танків і понад 150 БМП": Лукашенко видав пропаганду РФ про контрнаступВідео

Реклама
14:33

Несмак від Скабеевой: парад безглуздих кісок і піджаків

14:21

8 цінних порад Ванги, як привабити в дім благополуччя

14:20

Петрушка і кінза відмінності: простий спосіб не переплутати популярні приправиВідео

14:00

У ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік

13:27

12-річна дочка Лорак здивувала довгими нарощеними нігтями і курткою за 25 тисяч

13:16

Навіщо повітряну кульку засовують в унітаз: домогосподарки розкрили секретВідео

12:55

З дна постукали: Повалій "простелилася" перед РФ, якій бажає процвітанняВідео

12:51

Без вступу в НАТО: США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки – NYT

12:40

Гороскоп на завтра 15 червня 2023: Овну - творчість, Терезам - відмінний деньВідео

12:40

Медведєв розмріявся про "санітарну зону" до Львова та пригрозив Заходу

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти