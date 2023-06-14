HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

Окупанти збиралися "урочисто" наступати на позиції ЗСУ і вишикувалися для "благословення" командиром, але промову перервав "приліт". Ймовірно, багато загиблих.

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ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика/ Міноборони РФ, Вікіпедія

У Росії почалася істерика після того, як українські військові знищили колону російських окупантів під містом Кремінна на Луганщині. Велика кількість особового складу загарбників вишикувалася поруч зі своєю технікою, щоб почути "слово благословення" на наступ від свого командира. Але поки вони тупцяли на місці дві години, їх "благословив" уже не командир, а HIMARS.

Про це повідомив у Telegram український журналіст Денис Казанський на основі публікацій російських пропагандистів. Він зазначив, що, найімовірніше, серед окупантів велика кількість загиблих.

Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, окупанти готувалися "урочисто" наступати на позиції українських військових. Велика кількість особового складу ворога зібралася в одному місці і вишикувалася, щоб почути промову командира. Але вони так довго стояли усі разом в одному місці, що дочекалися прильоту з HIMARS.

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Денис Казанський зазначає, що, ймовірно, окупаційна армія внаслідок цього інциденту зазнала великих втрат, адже пропагандисти країни-агресорки РФ через це влаштували справжню істерику в соцмережах.

"Російські воєнкори в люті. Під Кремінною у окупантів стався прикрий інцидент. Якийсь талановитий воєначальник зібрав у місці велику кількість живої сили та техніки і збудував у колони для урочистого наступу. Результат виявився передбачуваним – усіх накрило "Хаймарс". Судячи з напруження обурення, жертв явно не менше, ніж у макіївському ПТУ 1 січня", – зазначив Казанський.

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

У ніч на середу, 14 червня, в Одесі прогриміли вибухи – російські окупаційні війська атакували місто крилатими ракетами. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста. Є загиблі і поранені.

Нагадаємо, командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський розповів, що ЗСУ ведуть бойову роботу під Берховкою Бахмутського району. Очікується подальше просування з виходом на північ Бахмута і повернення раніше захоплених окупантами позицій. Війська просуваються з півдня в бік Кліщіївки і взяли траси логістики, щоб згодом організувати оточення російських окупантів в місті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що поки що рано робити висновки про те, чи стане контрнаступ українських військових поворотним у війні країни-агресорки Росії проти України. Проте ЗСУ все більше просуваються вперед, а це може показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не зможе перемогти у війні, і підштовхнути його до переговорів.

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