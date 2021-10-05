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Головний санлікар розповів, чи є план колоти українців третьою дозою вакцини від COVID-19

5 октября 2021, 13:17

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу COVID-19. І це вкрай негативна ситуація.

Палата, лікарі
Санлікар чи є план колоти українців третьою дозою вакцини від COVID-19 / УНІАН

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але поки конкретного плану з приводу третьої, бустерної, дози немає. Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, зараз бустерну дозу вакцини українцям вводити не будуть. "Минулого тижня національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Вводити її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я", - сказав санітарний лікар.

Кузін зазначив, що українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу COVID-19, і це вкрай негативна ситуація. За словами головного санлікаря, щодня в Україні вакцинують близько 120 тисяч осіб, а цього недостатньо, щоб побороти пандемію. Втім, каже чиновник, вакціоннная пропускна здатність української системи охорони здоров'я майже вдвічі вище.

"МОЗ працює над розгортанням інфраструктури, щоб вона була максимально зручна. Темпи треба нарощувати. Ми зараз вносимо деякі преференції для вакцинованих людей в межах адаптивного карантину. Здатність системи-250 тисяч щеплень на добу. Значно впала зацікавленість людей у тому, щоб вакцинуватися", − підсумував Кузін.

Читайте такжеВ ЄС рекомендували третю дозу вакцини від коронавірусу, але лише для "обраних"

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Нагадаємо, раніше український вчений-біохімік, професор і доктор біологічних наук Сергій Комісаренко говорив, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися в тому випадку, якщо в світі з'являться нові мутовані варіанти COVID-19.

За його словами, для ефективної боротьби з коронавірусом хоча б 80% населення планети має бути імунізовано двома дозами вакцини.

viber
МОЗ коронавірус Ігор Кузін COVID-19
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