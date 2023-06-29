Факт одруження нічого не вирішить: Рада ухвалила важливий закон

Громадянство України мігрантам отримати буде важче, одруження не визнаватиметься підставою.

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Одруження відтепер не буде підставою для отримання громадянства / Колаж: Главред, фото: instagram.com, your_best_model_scout_3, скриншот

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила зміни до закону про імміграцію, згідно з якими відтепер факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію.

Як повідомив у своєму телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко, за проголосував 271 народний депутат. Також законом вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію, а строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію зменшується з 1 року до 6 місяців.

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Крім того, врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними.

Що ще ухвалила Верховна Рада

Верховна Рада України проголосувала за збільшення відпустки українським військовим до 40 днів. За законопроект № 9378 проголосувало 270 народних депутатів. Таким чином кожному військовому надається відпустка 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами або інших важливих причин.

Також ратифіковані ще дві угоди між Україною та ЄС: про участь України в Програмі співробітництва в митній сфері, і щодо участі України в програмі співробітництва в галузі оподаткування Fiscalis.

Крім того, Рада розширила перелік документів для підтвердження перебування у полоні рф (№9199). Зокрема, факт перебування у полоні офіційно також буде встановлюватися документом, що підтверджує участь особи у заходах щодо захисту населення і інтересів держави у збройній агресії рф.

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