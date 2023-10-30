"Це провальна помилка": генера-майор вказав на проблеми окупантів

Віктор Ягун заявив, що російські окупанти наступають на одні й ті ж граблі вже багато років.

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Окупанти допустили величезну помилку у війні / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот з відео, Міноборони РФ

Росія допустила провальну помилку у війні, яку розпочала проти України. Про це під час чату на Главреде розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань нацбезпеки Віктор Ягун.

Найголовнішим провалом стало те, що Кремль повірив агентурі, яка діяла в Україні.

"Вони повірили агентурі, в яку вони вкладали гроші, а, по-друге, в тому, що вони не зрозуміли, що ми різні", - говорить Ягун.

Генерал-майор не заперечує, що окупанти могли б діяти інакше, якби розуміли, що українці і росіяни різні.

"Для них ми ті ж, тільки чомусь говоримо на "спотвореному російською мовою", "гекаємо" і любимо сало. Але насправді ми інші, і якщо в Росії досі цього не зрозуміли, це їхні проблеми. Я називаю це" Чорнобаївкою російських спецслужб", які вже багато років наступають на одні й ті ж граблі", - додав Ягун.

Дивіться відео чату з Віктором Ягуном на Главреді:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, цивільний активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Коли і як закінчиться війна

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