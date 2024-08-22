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"Це дуже ефективно": Зеленський розповів, що допоможе закінчити війну в Україні

Юрій Берендій
22 серпня 2024, 21:29
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Володимир Зеленський зазначив, що створення значної кількості "проблем" на території Росії сприятиме завершенню війни на українських умовах.
'Це дуже ефективно': Зеленський розповів, що допоможе закінчити війну в Україні
Зеленський назвав реальну ціль операції на Курщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 38 окрема бригада морської піхоти

Операція українських військ на території Курської області є цілком справедливою, адже таким чином Україна відправляє війну туди, звідки вона прийшла. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у виступі на VII щорічному Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає Укрінформ.

"Я щойно повернувся з нашої Сумщини, з прикордоння, з тих районів, які межують на прикордонні з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. Відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно", – розповів Зеленський.

За його словами, створення більшої кількості проблем на території Росії сприятиме завершенню війни.

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"Ми всі маємо розуміти, що аби вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна", – зауважив Зеленський.

Зеленський зазначив, що всі операції, які зараз проводять Сили оборони на різних фронтах, є частиною системного процесу захисту України та завершення війни на умовах її незалежності.

"Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, яким би складним він не був", – заявив президент.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 225-й окремий штурмовий батальйон ЗСУ за два дні операції на території Курської області просунувся на 29 кілометрів вглиб російської оборони, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

ЗСУ поступово стискають угруповання окупантів у Глушківському районі Курської області, і, за словами військового експерта Олександра Мусієнка, незабаром російські сили можуть опинитися в оточенні через відрізання від сполучення через річку Сейм.

Незважаючи на заяви російських офіційних осіб про зупинку українського наступу в Курській області, з’являються докази зворотного. Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляє про початок битви за велике селище в регіоні.

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