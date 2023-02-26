"Це епіцентр удару ворога": Череватий розповів про напружену ситуацію на сході України

За останні 24 години в районі Бахмута відбулося 24 обстріли та 14 бойових зіткнень. Місто-фортеця продовжує відбивати наступ ворога.

Череватий розповів про напружену ситуацію на сході України / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою, наразі там точаться запеклі бої. Окрім того, Лиманський та Куп’янський напрямки страждають від постійних артилерійських обстрілів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Бахмутський напрямок дуже напружений. Це епіцентр удару ворога. Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту – це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне – відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", - сказав Череватий.

За його словами, за останні 24 години лише в районі Бахмута відбулося 24 обстріли та 14 бойових зіткнень. Протягом минулої доби було знищено 77 російських загарбників, ще 159 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що місто-фортеця продовжує відбивати наступ ворога.

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Водночас російські війська продовжують завдавати ударів на Лиманському та Куп'янському напрямках. За останню добу окупанти здійснили 197 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії, а також було зафіксовано 19 бойових зіткнень і 5 авіаударів.

У цей же час українські військові на Лиманському та Куп'янському напрямках ліквідували 67 ворожих бійців, а ще 102 отримали поранення.

"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", - додав речник.

За його словами, за добу було знищено 4 модернізовані танки Т-72, одну БМП і склад боєприпасів. До того ж, на цьому напрямку у попередні дні знищувалися й новітні танки Т-90.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Дивіться відео ТСН - штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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