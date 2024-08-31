"Це був шок": у WSJ розкрили несподівані деталі Курської операції ЗСУ

Операція ЗСУ приголомшила РФ - українські війська взяли під контроль близько 100 міст і сіл.

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Україна продовжує операцію в Курській області / Колаж: Главред, карти ISW, фото: https://t.me/landforcesofukraine

План Курської операції головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримав у таємниці, а розкрив його наприкінці липня, коли зібрав старших офіцерів на таємну нараду.

На цій нараді Сирський сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого не було з часів Другої світової війни, пише The Wall Street Journal.

Один з учасників, начальник штабу 61-ї механізованої бригади підполковник Артем Холодкевич сказав, що його першою реакцією був шок.

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У статті нагадується, що операція ЗСУ приголомшила РФ - українські війська швидко подолали слабку прикордонну оборону і швидко взяли під контроль близько 100 міст і сіл. Наступ України збентежив диктатора Володимира Путіна і підняв бойовий дух українців після року виснажливої оборонної війни.

Зазначається, що український наступ продовжує набирати обертів, а за словами українських солдатів, щонайменше 2 000 російських військових притиснуті до річки, а неодноразові спроби РФ побудувати понтонні мости не увінчалися успіхом.

Водночас деякі військові стратеги і солдати ставлять під сумнів Курську операцію, кажучи, що Сирський відволікає дорогоцінні резерви живої сили і техніки на новий фронт, у той час як Росія використовує слабкі оборонні лінії України на східному фронті, щоб просуватися вперед. При цьому РФ уже вивела з України кілька тисяч військовослужбовців, але водночас посилила атаки на свою головну мету - Покровськ.

"Україна не може дозволити собі просто тягнути час, перекидаючи більше людей на лінію оборони... Вам постійно доводиться ухвалювати рішення про пріоритети, про те, де можна піти на ризик", - прокоментував ситуацію колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Уточнюється, що Україна використовує неготовність Росії, щоб завдати удару глибше в тил, створюючи перепони російським військовим операціям проти України. Також ЗСУ продовжують брати все більше полонених, щоб поповнити резерв, який Україна сподівається обміняти на своїх громадян, утримуваних у Росії.

"Україна використовує нову тактику і техніку, щоб отримати перевагу там, де російська оборона слабша, зокрема застосовує невеликі безпілотники з вибуховими пристроями для збиття гелікоптерів і російських розвідувальних дронів", - додали у WSJ.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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