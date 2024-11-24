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Є загиблий: Україною прокотилась хвиля диверсій з підривами - ЗМІ

Юрій Берендій
24 листопада 2024, 14:41
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Правоохоронці зафіксували в Україні хвилю диверсій, спрямованих проти представників силових відомств, зазначають ЗМІ.
Є загиблий: Україною прокотилась хвиля диверсій з підривами - ЗМІ
В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків
  • Внаслідок диверсій є один загиблий військовий

В Україні правоохоронці фіксують серію диверсій, спрямованих проти силових структур. Зловмисники застосовують вибухівку для здійснення атак. У Києві зафіксовано три такі випадки. Один із інцидентів завершився трагічно: внаслідок вибуху загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Один із інцидентів трапився у Дніпровському районі Києва, де під час підриву загинув військовослужбовець. Біля автомобіля, поряд з яким стався вибух, знаходився підозрілий пакет, а на дереві була закріплена камера, яка вела трансляцію.

відео дня

"Караульний обходив територію і помітив пакет. Коли військовий нагнувся до нього, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно", - вказують джерела.

Інший випадок стався в середині листопада у Печерському районі Києва. До поліції надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила про насильство з боку чоловіка на Печерському узвозі. Вона заявила, що зачинилася у ванній кімнаті.

ЗМІ вказують, що на місце виклику прибув екіпаж поліції. Зв’язавшись із заявницею, правоохоронці отримали інформацію, що двері до квартири не зачинені, і жінка дозволила їм увійти. Відчинивши двері, поліцейські почули звук спрацювання чеки гранати та встигли закрити двері.

Вибух стався у коридорі квартири. За даними джерел РБК-Україна, приміщення було орендованим. Ніхто не постраждав, а правоохоронці затримали осіб, причетних до інциденту.

Ще один інцидент стався в Дарницькому районі Києва поблизу Дарницького відділення поліції. За повідомленнями джерел, вибух був результатом диверсії, під час якої використовували камеру.

Замахи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України затримала учасників агентурної мережі ФСБ, яку очолював колишній народний депутат від забороненої "Партії регіонів". Група, що складалася з чотирьох осіб, займалася координацією диверсій і планувала, зокрема, замах на журналіста Дмитра Гордона. Усі учасники мережі були затримані, повідомила пресслужба СБУ.

13 квітня голова СБУ Василь Малюк розповів, як вдалося запобігти замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад він заявив, що замах організовував житель Херсона спільно зі спецслужбами Росії.

На главу української розвідки Кирила Буданова неодноразово здійснювали спроби замаху. Їх кількість уже перевищила десять, про що Буданов повідомив в інтерв'ю The Washington Post.

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