Є загиблий: Україною прокотилась хвиля диверсій з підривами - ЗМІ

Правоохоронці зафіксували в Україні хвилю диверсій, спрямованих проти представників силових відомств, зазначають ЗМІ.

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В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків / Колаж Главред, фото: УНІАН

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В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків

Внаслідок диверсій є один загиблий військовий

В Україні правоохоронці фіксують серію диверсій, спрямованих проти силових структур. Зловмисники застосовують вибухівку для здійснення атак. У Києві зафіксовано три такі випадки. Один із інцидентів завершився трагічно: внаслідок вибуху загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Один із інцидентів трапився у Дніпровському районі Києва, де під час підриву загинув військовослужбовець. Біля автомобіля, поряд з яким стався вибух, знаходився підозрілий пакет, а на дереві була закріплена камера, яка вела трансляцію.

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"Караульний обходив територію і помітив пакет. Коли військовий нагнувся до нього, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно", - вказують джерела.

Інший випадок стався в середині листопада у Печерському районі Києва. До поліції надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила про насильство з боку чоловіка на Печерському узвозі. Вона заявила, що зачинилася у ванній кімнаті.

ЗМІ вказують, що на місце виклику прибув екіпаж поліції. Зв’язавшись із заявницею, правоохоронці отримали інформацію, що двері до квартири не зачинені, і жінка дозволила їм увійти. Відчинивши двері, поліцейські почули звук спрацювання чеки гранати та встигли закрити двері.

Вибух стався у коридорі квартири. За даними джерел РБК-Україна, приміщення було орендованим. Ніхто не постраждав, а правоохоронці затримали осіб, причетних до інциденту.

Ще один інцидент стався в Дарницькому районі Києва поблизу Дарницького відділення поліції. За повідомленнями джерел, вибух був результатом диверсії, під час якої використовували камеру.

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