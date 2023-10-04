Електронний реєстр військовозобов'язаних уже діє, він наповнений на 90% – Федоров

Інформація у реєстрі постійно доповнюється, але ресурс уже функціонує на повну.

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Електронний реєстр військовозобов'язаних уже діє, він наповнений на 90%, розповів Федоров/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" уже функціонує. Він наповнений на 90%.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Еспресо". Очільник міністерства додав, що інформація продовжує додаватися у реєстр.

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"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги захисту до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", – зазначив Федоров.

За словами міністра, наразі ще відкритим залишається питання сервісів на базі "Оберегу".

Дані про чоловіків призовного віку внесуть у спеціальний реєстр

Раніше повідомлялося, що в Україні створять електронний реєстр військовозобов'язаних. Міністерство оборони отримає всі дані про громадян від 17 до 60 років з різних державних реєстрів – Податкової, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, міграційної служби та інших відомств.

У законопроекті №10062, який передбачає створення електронного реєстру військовозобов'язаних, йдеться про те, що подальше ухвалення закону спрямоване на спрощення взаємодії державних реєстрів та оформлення УБД.

Електронний реєстр військовозобов'язаних дозволить Міноборони отримати доступ практично до більшості офіційних даних про громадян. Раніше Главред розповідав, що дізнається Міноборони про українців завдяки цьому реєстру.

Відповідний закон ще не пройшов голосування у Верховній Раді. Але насправді його прийняття буде останніми штрихами до функціонування реєстру військовозобов'язаних, який вже існує. Закон про такий реєстр ухвалили ще у 2017 році, формально ресурс запустили у березні 2022 року. Але тоді він ще не містив повної бази призовників.

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