Експерт розкрив плани Кремля до річниці вторгнення 24 лютого

Російське командування вже почало підготовку до 24 лютого. Країна-аресорка РФ спробує зародити в українцях страх і паніку.

Михайло Самусь розповів про можливі плани РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну / Фото 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Перед річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого слід очікувати великої інформаційно-психологічної операції та хвилі ракетних ударів по Україні. Про це розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю ТСН.

За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну належить відзвітувати про хід так званої "військової операції" в Україні під час Федеральних зборів.

"Що може Росія зробити до 24 лютого? Класика жанру. Передусім, інформаційно-психологічна операція. Як би ми це не називали, ІПСО займає дуже важливу роль, особливо у таких генералів, як Герасимов", — зазначив Самусь.

Експерт о додав, що російське командування вже почало підготовку до 24 лютого.

"Ця велика інформаційно-психологічна операція, яка покликана зародити у нас страх, паніку, вже діє", - сказав Самусь.

Крім того, за його словами, буде завдано ракетних ударів.

"Ближче до 24 лютого Путін виступить на федеральних зборах. Йому потрібно показати перемогу і успіх. Йому потрібно в цьому зверненні що-небудь розповісти. Тому, я думаю, що і хвиля ракетних ударів, і інформаційно-психологічна операція будуть", — додав Самусь.

Річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У країни-агресорки Росії немає ресурсів, щоби піти в широкомасштабний наступ на Україну до 24 лютого. Окупанти в найближчі тижні атакуватимуть на Сході і намагатимуться досягти хоча б якихось тактичних успіхів. Росіяни витратили вже 80% запасів високоточних ракет, але продовжуватимуть ракетний терор мирного населення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Сполучені Штати Америки в річницю повномасштабного вторгнення оголосять про передачу українській армії озброєння, яке всі активно обговорюють. Зокрема, є ймовірність, що ЗСУ скоро отримають винищувачі. Не виключено, що президент США Джозеф Байден вже ухвалив необхідні рішення. Таку думку висловив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

Політтехнолог Тарас Загородній заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хоче "відсвяткувати" 24 лютого, щоб показати світові, що він дійсно ще живий. Він особисто хоче звернутися до Федеральних зборів РФ.

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