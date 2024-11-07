Економлять ракети: росіяни точково атакують енергетику України "Шахедами" - ЦПД

"Шахеди" - це дешевший інструмент, але не надто ефективний.

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Удари по енергетиці / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Росія точково атакує енергетику України "Шахедами"

Це робиться для економії ракет

Рівень ефективності "Шахедів" складає близько 10%

Країна-агресорка Росія точково атакує енергетичну інфраструктуру України дронами. Таким чином окупанти намагаються економити ракети. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Росія Шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації", - наголосив він. відео дня

За його словами, темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням.

"Натомість "Шахеди" - це дешевший інструмент, хоч ефективність дронів швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях", - зазначив Коваленко.

Він також додав, що рівень ефективності "Шахедів" складає близько 10%.

Характеристики "Шахеда" / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уранці 7 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку російських дронів. У п‘яти районах міста є пошкодження. Зокрема, в Печерському районі сталася пожежа та руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.

Крім того, після удару країни-агресорки Росії по Україні були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Житомирській та Рівненській областях.

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