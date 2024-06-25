Два 'Панцири' злетіли в повітря: у НГУ назвали напрямок потужного удару по РФ

Результативного удару по установках загарбників було завдано за допомогою бійців-аеророзвідників.

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Знищено два комплекси РФ "Панцир-С1" / Колаж: Главред, Фото: t.me/spartan_ngu

Сили оборони України знищили на Харківському напрямку два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" російських окупантів.

Про вдалі дії українських бійців ідеться в повідомленні в Telegram бригади "Спартан" Національної гвардії України.

Уточнюється, що результативного удару по установках загарбників було завдано за допомогою бійців-аеророзвідників.

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"Аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" виявили позиції російських зенітних комплексів і навели на них вогонь підрозділу ракетних військ Сил оборони України, після чого були вражені і виведені з ладу бойові машини росіян", - йдеться в повідомленні.

Що слід знати про Нацгвардію? Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

Крім того, у бригаді "Спартан" також показали фото знищення ворожої техніки на Харківському напрямку.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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