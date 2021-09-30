Телевізори, велосипеди та навіть автомобіль: у Мукачеві за COVID-щеплення обіцяють подарунки

Це вже не перше місто, де практикують такий спосіб заохотити людей / УНІАН

У Мукачеві запустили акцію для популяризації щеплень проти коронавірусу, виділивши на призи понад 1 млн грн.

"Влада Мукачева стимулюватиме жителів міської територіальної громади щепитися від COVID-19. 1,2 млн грн буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя", – повідомили у прес-центрі місцевої міськради.

Читайте такжеЯкі вакцини захищають від тяжкого перебігу COVID-19: у МОЗ дали відповідьТак, серед повністю вакцинованих від COVID-19 місцевих жителів розіграють 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів і головний приз – автомобіль Renault Duster.

У міськраді підкреслили, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Раніше ми розповідали, що школа на Івано-Франківщині отримає мільйон гривень за 100% вакцинацію працівників. Таку нагороду навчальному закладу пообіцяв мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Переможцем стала Деповська гімназія з села Вовчинці - там щеплення отримали всі 44 працівники.

Щоб заохотити вакцинованих вінничан місцева влада там також вирішила розіграти безліч цінних призів. Головним із сотні подарунків теж буде автомобіль.