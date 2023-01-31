До 200 "двохсотих": ЗСУ рознесли штаб одного з полків РФ

Орієнтовні безповоротні втрати окупантів склали від 70-200 солат.

ЗСУ, війна, українські військові / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

ВСУ підняли в повітря штаб одного з російських полків. Було знищено десятки окупантів.

Знищено штаб полку 18 гвардійської мотострілецької дивізії, яка дислокується в Калінінградській області РФ, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц"

"В результаті феєрверка влаштованому в штабі одного з полків 18 мсд російських окупантів в Україні, орієнтовні безповоротні втрати окупантів склали: до 70 - 200", - повідомив офіцер ЗСУ

За даними Штефан, зараз розбір завалів завершено, проходить ідентифікація демобілізованих.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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