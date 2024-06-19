Для Путіна це було архіважливо: озвучено головний провал для РФ у Саміті миру

У підсумку все залежатиме від ситуації на полі бою, упевнений дипломат Володимир Огризко.

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У чому Росія помилилася, намагаючись зірвати Саміт миру? / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін збирався зірвати Саміт миру у Швейцарії або хоча б "урізати" якусь кількість "незахідних" країн. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко вважає, що Кремлю це не вдалося.

"Для Москви було архіважливо зробити так, щоб мінімальна кількість країн Глобального Півдня була присутня на саміті. А вийшло навпаки, і більшість присутніх на саміті були не країни Заходу, а країни з різних континентів. Були представлені всі: і Латинська Америка, і Африка, і Азія, і Океанія, і решта", - висловився дипломат у чаті на Главред.

Для Путіна це було ключове завдання, упевнений Огризко.

"Ми пам'ятаємо, скільки зусиль доклали російські "дипломати", спецслужби, політичні діячі, включно з самим Путіним, які їздили світом, жахали, обіцяли санкції, аби тільки країни не приїхали на саміт миру або приїхали на не дуже високому рівні. Але все це провалилося", - зазначив він.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Водночас дипломат вважає, що одного Саміту для завершення війни замало.

Він додав, що успіхи ЗСУ на фронті переведуть питання переговорів у "практичнішу" сферу.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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