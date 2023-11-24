Десятки загиблих: британська розвідка повідомила про головну проблему на фронті

У розвідці Міноборони Британії зазначили, що російська армія зазнає великих втрат через високоточні удари ЗСУ далекобійними системами.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-pogibshih-britanskaya-razvedka-soobshchila-o-glavnoy-probleme-na-fronte-10519495.html Посилання скопійоване

Британська розвідка повідомила про головну проблему на фронті / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Атаки на військові бригади в тилу свідчать про те, що Україна та Росія стали перед новим викликом, який пов'язаний із розосередженням своїх військ. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міністерства щодо війни в Україні у п’ятницю.

Аналітики зазначають, що російські війська в Україні продовжують зазнавати значних втрат від точних ударів ЗСУ з великої відстані.

"10 листопада, ймовірно, понад 70 російських військових загинули в результаті удару по колоні вантажівок за 23 км від лінії фронту в селі Гладківка Херсонської області. Згодом, 19 листопада, удар по російських військовослужбовцях, які брали участь у церемонії нагородження або концерті в Кумачовому, ймовірно, призвів до десятків жертв", - йдеться у повідомленні британської розвідки. відео дня

У міністерстві зауважили, що Україна також стикнулася з подібними ситуаціями: 3 листопада російська балістична ракета призвела до загибелі 19 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час церемонії вручення нагород.

Британські аналітики зазначили, що військовослужбовці, які перебувають в зоні бойових дій, зазвичай добре орієнтовані у дальності дії систем озброєнь свого супротивника.

"Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалих бойових дій, командири стикаються з гострою дилемою. Вони повинні знайти баланс між найкращою практикою розосередження військ, що робить їх менш вразливими до ударів, і повсякденною потребою збирати підрозділи разом для здійснення управління і підтримки бойового духу", - резюмували у британській розвідці.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стали відомі деталі нічної атаки безпілотників на військові об'єкти російських окупантів в Криму.

Росії не вистачає достатньої кількості боєприпасів для здійснення значного наступу у цьому році. Цю інформацію оприлюднило західне новинне агентство Bloomberg, посилаючись на заяву високопоставленого представника НАТО.

Водночас, як йдеться в матеріалі CNN, українські військові ефективно розвивають операцію на лівому березі Дніпра в Херсонській області, створюючи труднощі для окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.