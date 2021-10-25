Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні: що зміниться в країні

Олексій Данилов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтримує перехід України в жорстку президентську республіку.

Як заявив секретар РНБО в інтерв'ю РБК-Україна, в Україні всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією — парламентсько-президентська республіка.

Данілов зазначає, що за логікою парламентсько-президентської республіки, президента потрібно обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".

"Якщо ви хочете моя особиста думка, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", — заявив Секретар РНБО.

Він додав, що парламентсько-президентські республіки можуть існувати, але "коли є вже усталена демократія, має своє коріння, для цього повинні пройти століття".

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Данілов зазначив, що щоразу змінювати Конституцію – "це дуже небезпечна історія".

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Зараз в Україні діє парламентсько-президентська республіка. Це одна зі змішаних форм правління, при якій президента обирає народ.

Президент має право розпустити парламент, а парламент — усунути президента в порядку імпічменту.

Як раніше заявляв Олексій Данілов, на фронті на Донбасі в зоні проведення операції об'єднаних сил в українських військових немає ніяких обмежень на ведення вогню у відповідь на обстріли окупантів по позиціях ЗСУ.

Секретар РНБО підкреслив, що при ворожих нападах бійці ЗСУ дають бойовикам гідну відповідь, і відображають атаки "без команди".