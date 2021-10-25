Пандемії залишилося менш як рік: Данілов спрогнозував терміни перемоги над COVID-19

В РНБО оцінили ймовірність локдауну / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ймовірність введення в Україні тотального локдауна через епідемію коронавірусу.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, поки немає підстав стверджувати про те, що локдаун буде вводитися.

Разом з тим він підкреслив, що додаткові карантинні обмеження будуть вводитися в окремих регіонах.

"Відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют", - упевнений секретар РНБО.

Він також зробив прогноз на тему того, коли можна очікувати закінчення пандемії коронавірусу.

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"Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - додав Данілов.

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Імовірність локдауну в Україні: що відомо

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я на даний момент не обговорюється перспектива запуску жорсткого карантину в Україні. Можливість введення локдауну залежить від епідеміологічних показників, прописаних в постанові Кабміну.

Залежно від ситуації, буде розглядатися питання, потрібно чи не потрібно посилювати заходи в тих областях, де вже встановлена червона зона. При цьому на даний момент тотального локдауну бути не повинно, а карантин будуть посилювати точково. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.