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Що ховається у "прогнозах" ЗМІ про затяжну війну: дипломат розкрив лазівку РФ

Яна Ставська
28 вересня 2023, 20:39 оновлено 28 вересня, 20:48
Огризко радить сприймати такі прогнози від західних ЗМІ з великим скептицизмом.
ATACMS, ВСУ
Росія не зможе довго битися з Україною - у неї не вистачить ресурсів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Ресурсів Росії вистачить ще на два роки війни. У песимістичні прогнози деяких ЗМІ про затяжну війну дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко не вірить.

Під час чату на Главреді Огризко зазначив, що ресурсів РФ вистачить хіба що на роки два війни.

"У таких випадках я постійно повертаюся до прогнозів про три дні, які протримається Україна, три тижні, три місяці тощо. На такі речі навряд чи потрібно серйозно звертати увагу, тому що, якщо аналізувати те, що відбувається в самій Росії, стає очевидно, що її ресурсів не вистачить ще на два роки війни. Так що звідки прогнози про шість років? Хіба що там вже ведмеді будуть воювати", - сказав дипломат.

Огризко вважає невипадковим "творче перебільшення" деяких західних ЗМІ щодо термінів війни.

"Давайте не забувати про те, що на Заході продовжує існувати величезна кількість російських "консерв", які живуть в різних іпостасях, в тому числі в іпостасях експертів, журналістів, блогерів і т.д. ця робота проводилася планомірно, системно і почалася не вчора, а відразу після розвалу СРСР. Коли ФСБ і зовнішня розвідка РФ трішечки прийшли до тями, а це сталося в середині 90-х років, вони почали здійснювати ту ж роботу, яку перед цим виконував радянський КДБ", - упевнений він.

Тому не варто всі ці речі сприймати як істину в останній інстанції, порадив Огризко.

"Можливо, це спеціальна психологічна операція, яка навмисно розганяється заради того, щоб сказати: "Вам, на Заході, вже зараз не дуже приємно, а доведеться терпіти років шість". Це викликає очевидну негативну реакцію у всіх - і у політиків, і у громадян, які розраховують все-таки на те, що все це повинно завершитися значно швидше і переможно. Тому я б тут не виключав і певної специфічної роботи російських спецслужб", - підкреслив Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко-український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік-посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда.

З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Війна в Україні - останні новини

Ситуація на фронті зараз напружена, проте контрольована, розповів керівник прес-служби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш. Росія вже розгорнула свою 25-ту армію і кидає елітні війська в піхоту.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, ЗСУ відбили атаку окупантів у районі Первомайського та Мар'їнки та продовжують наступ.

Водночас Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ ймовірно вчинили прорив на лінії Роботиного-Вербового. А використання ворогом БПЛА вказує на те, що ЗС РФ, ймовірно, більше не присутні приблизно в одному кілометрі на захід від Вербового.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Огризко війна Росії та України
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