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Чернігів та Київ в зоні ризику: Гетьман припустив, де ворог відкриє новий фронт

Марія Николишин
29 травня 2024, 12:03оновлено 29 травня, 12:42
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Окупанти намагатимуться підійти ближче до українських міст, щоб можна було обстрілювати їх артилерією, каже військовий аналітик.
Чернігів та Київ в зоні ризику: Гетьман припустив, де ворог відкриє новий фронт
Російські окупанти намагатимуться відкрити додаткові ділянки бойових дій в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Країна-агресорка Росія намагатиметься відкрити нові фронти. Після Харківської області, найімовірніше, піде Сумська, де противник збільшує своє угруповання. Крім того, під ударом можуть опинитися Чернігівська та Київська області, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман, передає FREEДОМ.

"Російські окупанти намагатимуться відкрити додаткові ділянки бойових дій — це і Харків, і Сумщина. Цілком можливо, що спробують зробити щось схоже на Чернігівщині та Київщині", — наголосив він.

Військовий аналітик підкреслює, що це не означає, що окупанти прагнутимуть захопити самі міста.

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"Угруповання, яке перебуває і може бути підтягнуте на ці ділянки, поки що не дає можливості реально атакувати великі міста. Але вони намагатимуться підійти ближче, щоб можна було обстрілювати артилерією", — акцентував Гетьман.

За його словами, в Сумській області російські війська вже стягують сили до кордону.

"Можуть спробувати по всій лінії кордону — 564 кілометри — робити точкові операції, щоб розтягнути лінію оборони, або спробувати створити два, три, або один плацдарм у напрямку Сум, щоб спробувати просунутися на відстань 10-15 кілометрів", — каже він.

Однак, на його думку, російським окупантам не вдасться просунутися далеко.

"Був проведений аналіз фортифікацій, побудованих біля міст. За офіційною інформацією, вони зведені досить правильно, і шансів у росіян прорвати ці лінії практично немає", — сказав Олексій Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ РФ в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. Поки що сил вистачає для проведення певних дій у прикордонні, але не для початку повноцінного наступу на Суми.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, російські окупанти формують стратегічні резерви - дві армії для наступу на Україну.

До того ж, російські окупанти планують наступ на два населені пункти на Донеччині - Торецьк і Нью-Йорк, які розташовані біля тимчасово окупованої Горлівки.

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