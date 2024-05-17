З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

У Львівській області сталася трагедія - стіна будинку обвалилася і впала прямо на дитину. Дівчинці було всього 4 роки. Про це повідомляє ДСНС.
Трагедія сталася в селі Тарасівка. В одному з приватних будинків проводили ремонтні роботи. У цей момент сталося падіння стіни на дівчинку, яка гралася біля будинку.
Уже після падіння стіни люди побачили тіло дівчинки під завалами і викликали рятувальників. Співробітники ДСНС одразу прибули на місце трагедії та спеціальними інструментами дістали з-під завалів.
На жаль, від отриманих травм дівчинка загинула.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти вдарили по будинку в Костянтинівці. Унаслідок удару загарбників по двоповерхівці будинок частково зруйнувався, загинули троє людей. Тоді з-під завалів дістали тіла матері та дитини.
Пізніше з'явилося відео про дивовижний порятунок прикордонника у Вовчанську. Він потрапив під ворожий обстріл. Російські кулі "прошили" його тіло, а одна з них мало не стала фатальною. Ця куля дивом не влучила в тіло і застрягла в посвідченні.
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