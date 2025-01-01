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Чи вимикатимуть світло в Україні 2 січня: відповідь енергетиків

Руслана Заклінська
1 січня 2025, 22:44
197
Щоб допомоги енергосистемі енергетики рекомендують обмежити використання елеткроенергії з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Чи вимикатимуть світло в Україні 2 січня: відповідь енергетиків
Чи діятимуть у четвер графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • 2 січня в Україні не буде відключень електроенергії
  • Україна експортуватиме електроенергію до Молдови

У четвер, 2 січня, графіки відключень світла не діятимуть. В енергосистемі України достатньо електроенергії, тому вимикати світло українцям не планують. Про це повідомили у застосунку "Київ Цифровий".

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомогти енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що ситуація може змінитися у нових російських обстрілів або підвищеного навантаження на енергосистему. У такому випадку про можливі відключення буде повідомлено окремо.

Чи вимикатимуть світло в Україні 2 січня: відповідь енергетиків
В Україні достатньо електроенергії / Фото: скріншот

Україна експортувати електроенергію до Молдови

Крім цього, за даними NewsMaker, Україна здійснить експорт електроенергії до Молдови в ніч на 2 січня 2025 року для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої країни. Молдовська державна компанія Energocom закупила необхідну кількість електроенергії для покриття потреб країни.

"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", - зазначили в Energocom.

Українська компанія "Енергоатом" поки не коментувала цю інформацію.

Чи вимикатимуть світло в Україні 2 січня: відповідь енергетиків
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 30 грудня в Україні застосовувалися графіки вимкнення електроенергії. Для промисловості та бізнесу електрику вимикатили з 8:00 до 19:00, для побутових споживачів – з 8:00 до 17:00.

Також народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що попри 14 масованих ракетних атак на енергооб'єкти, українцям вдалося уникнути тривалих відключень електроенергії. Наразі в Україні діють лише незначні графіки відключень.

Як повідомляв Главред, хоча в Україні вдалося стабілізувати енергосистему та зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень електроенергії. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.

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Що таке "Київ Цифровий"?

"Київ Цифровий" — державний мобільний застосунок для мешканців Києва. Був створений у 2021 році київським Комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) на заміну застосунку Kyiv Smart City, пише Вікіпедія.

Застосунок надає користувачеві можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста.

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