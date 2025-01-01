Чи вимикатимуть світло в Україні 2 січня: відповідь енергетиків

Коротко:
- 2 січня в Україні не буде відключень електроенергії
- Україна експортуватиме електроенергію до Молдови
У четвер, 2 січня, графіки відключень світла не діятимуть. В енергосистемі України достатньо електроенергії, тому вимикати світло українцям не планують. Про це повідомили у застосунку "Київ Цифровий".
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомогти енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.відео дня
Варто зазначити, що ситуація може змінитися у нових російських обстрілів або підвищеного навантаження на енергосистему. У такому випадку про можливі відключення буде повідомлено окремо.
Україна експортувати електроенергію до Молдови
Крім цього, за даними NewsMaker, Україна здійснить експорт електроенергії до Молдови в ніч на 2 січня 2025 року для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої країни. Молдовська державна компанія Energocom закупила необхідну кількість електроенергії для покриття потреб країни.
"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", - зазначили в Energocom.
Українська компанія "Енергоатом" поки не коментувала цю інформацію.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, 30 грудня в Україні застосовувалися графіки вимкнення електроенергії. Для промисловості та бізнесу електрику вимикатили з 8:00 до 19:00, для побутових споживачів – з 8:00 до 17:00.
Також народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що попри 14 масованих ракетних атак на енергооб'єкти, українцям вдалося уникнути тривалих відключень електроенергії. Наразі в Україні діють лише незначні графіки відключень.
Як повідомляв Главред, хоча в Україні вдалося стабілізувати енергосистему та зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень електроенергії. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.
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Що таке "Київ Цифровий"?
"Київ Цифровий" — державний мобільний застосунок для мешканців Києва. Був створений у 2021 році київським Комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) на заміну застосунку Kyiv Smart City, пише Вікіпедія.
Застосунок надає користувачеві можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста.
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