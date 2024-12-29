Графіки вимкнення світла 30 грудня: в Україну повертаються обмеження

Графіки вимкнення світла будуть діяти з 8:00 до 17:00 для побутових споживачів.

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Графік вимкнення світла на 30 грудня / Коллж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

Якими будуть обсяги обмежень

З якої години вимикатимуть світло

Через що введені графіки вимкнення світла

В Україні протягом понеділка, 30 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Для промисловості та бізнесу світло вимикатимуть з 8:00 до 19:00. Для побутових споживачів графіки будуть застосовуватись з 8:00 до 17:00 в обсязі однієї черги.

відео дня

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що протягом дня можуть змінитися обсяги вимкнення світла. Енергетики радять споживати електроенергію заощадливо.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нещодавно Главред розповів про графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня. Вони діятимуть з 15:00 до 17:00.

Напередодні, 27 грудня у низці областей України почали скасовувати графіки відключення електроенергії. Розповідалось, які області ввійшли в список.

Також в Укренерго попередили українців розказали, скільки триватимуть відключення світла. Через атаку РФ вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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