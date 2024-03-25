'Хвора і цинічна істота': Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

Зеленський відповів на звинувачення Путіна, назвавши його "хворою і цинічною істотою" та додав, що після його смерті запит на терор у світі зникне.

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Зеленський жорстко "проїхався" по Путіну через теракт у Підмосков'ї / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у причетності України до теракту у залі Підмосковного "Крокус Сіті Холл". Про це він розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

Президент України зазначив, що сьогодні російський диктатор Путін "знову розмовляв сам з собою".

"Це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну (в теракті в Крокусі - ред.) хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живиться саме він. Саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужба. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із з ним, бо це його запит, нічий більше", - зазначив президент України. відео дня

Теракт у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Теракт Підмосковному "Крокус Сіті Холл" - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін був змушений, що напад, який стався у Крокус Сіті Холі був організованого рухом "Ісламська держава". Однак Кремль намагається продовжувати поширювати версію про "український слід".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що за нападом на росіян у ТЦ Крокус-хол стоїть "Ісламська держава", відкидаючи всі звинувачення Кремля щодо України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті підтверджують, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) стоїло за терактом у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї (Росія), і що Кремль намагався звинуватити Україну.

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