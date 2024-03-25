УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

Юрій Берендій
25 березня 2024, 23:22
Зеленський відповів на звинувачення Путіна, назвавши його "хворою і цинічною істотою" та додав, що після його смерті запит на терор у світі зникне.
'Хвора і цинічна істота': Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна
Зеленський жорстко "проїхався" по Путіну через теракт у Підмосков'ї / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у причетності України до теракту у залі Підмосковного "Крокус Сіті Холл". Про це він розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

Президент України зазначив, що сьогодні російський диктатор Путін "знову розмовляв сам з собою".

"Це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну (в теракті в Крокусі - ред.) хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живиться саме він. Саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужба. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із з ним, бо це його запит, нічий більше", - зазначив президент України.

відео дня

Теракт у Крокус Сіті Холі

23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Теракт Підмосковному "Крокус Сіті Холл" - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін був змушений, що напад, який стався у Крокус Сіті Холі був організованого рухом "Ісламська держава". Однак Кремль намагається продовжувати поширювати версію про "український слід".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що за нападом на росіян у ТЦ Крокус-хол стоїть "Ісламська держава", відкидаючи всі звинувачення Кремля щодо України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті підтверджують, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) стоїло за терактом у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї (Росія), і що Кремль намагався звинуватити Україну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Росія
Реклама

Головне за день

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

23:22 Україна
СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

22:34 Україна
Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

22:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

«Важкий час»: зрадниця Ані Лорак поплакалася через поведінку доньки 17419

"Важкий час": зрадниця Ані Лорак поплакалася через поведінку доньки

Гороскоп на завтра 26 березня: Левам - проблеми на роботі, Дівам - релакс 11060

Гороскоп на завтра 26 березня: Левам - проблеми на роботі, Дівам - релакс

Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців 11039

Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців

Чим обробити лопату, щоб не прилипала земля: забудете про брудний інструмент 10550

Чим обробити лопату, щоб не прилипала земля: забудете про брудний інструмент

Останні новини

23:22

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

22:44

Бійня в Крокус Сіті Хол: Путін досі приплітає "український слід"

22:34

СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

22:08

Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

22:05

РФ обрала нову ціль на сході: ворог пішов на захоплення стратегічного міста

РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на ПечерськуРФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську
21:44

Може вибухнути і рознести стіни: інженер розповів, коли треба чистити бойлер

21:23

В операції РДК у Бєлгородській області виключно одне завдання - СелезньовВідео

21:14

Обстріли через день: військовий експерт спрогнозував дати нових ударів РФ

20:14

Що потрібно покласти в лунку при посадці картоплі: 5 найкращих варіантів

Реклама
20:14

Щось стало холоднішати: рецензія на фільм "Мисливці за привидами"

20:09

У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

19:58

Масштабні удари по енергетиці: в Міненерго розповіли, що буде з тарифами

19:56

У НАТО відповіли Польщі після інциденту з російською ракетою: треба збивати

19:16

"Ситуація досить гаряча": росіяни націлились на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

19:10

Як РФ могла вдарити ракетами "Циркон" по КиєвуПогляд

19:08

Росіян розірвало на шматки: у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою

19:07

Як перевірити хліб на якість: 3 головні ознаки, на які варто звернути увагу

18:13

Бійня в Крокус Сіті Хол: Кремль відкрив "скриньку Пандори", Путіну погрожують помстою

18:10

Масштабні вибухи в Одесі: РФ атакувала Україну балістикою

18:04

Потужний удар на сході: знищено батальйон окупантів разом із танками та БМП

Реклама
17:54

Є першочергові цілі: у ВМС анонсували нові "сюрпризи" для російського флоту

17:39

Ракета "Циркон": що відомо про "пустушку", яку нахвалював Путін

17:37

Зникне назавжди: що постелити на землю, щоб не росли бур'яни

17:30

Чому Польща злякалася збити російську ракету: експертний розбір

17:22

"Царство небесне": росіяни попрощалися з Пугачовою після теракту в "Крокусі"

17:13

Рейд полку Калиновського на територію Білорусі: полковник ЗСУ оцінив ризикиВідео

17:03

З БЧ у пів тонни: РФ вдарила по Києву новітніми ракетами – ЗМІ розкрили деталі

16:54

Чи можна пекти паски в п’ятницю: етнограф дала пояснення, яке здивує усіх

16:48

Ракетний удар по Україні: що шукає Росія?Погляд

16:43

"Кровожерливі нелюди": українські зірки відреагували на обстріл Києва

16:37

Наскільки американці реально високо цінують УкраїнуПогляд

16:15

ЗСУ завдали найбільшого удару по Севастополю з початку війни: нові деталіФото

16:02

Вставлятимуть палиці в колеса: шахіст-путініст рознився з приводу МОК

16:02

Ракетний удар РФ по Києву: кількість поранених зросла, що відомо про руйнуванняФотоВідео

15:51

Орхідеї заквітнуть у два рази швидше: експерт розказала, як пришвидшити цвітінняВідео

15:39

Знайти собаку серед іграшок за 12 секунд зможе лише найуважніший: складна загадка

15:31

Макрон відкинув маячню Кремля про "причетність" України до теракту в Крокус-хол

15:28

Було 32 роки: alyona alyona втратила близьку людину

15:14

Через обстріли РФ тариф на світло доведеться підняти до 3,5 грн - експерт

15:12

Від захисту Одеси до боїв в окопах: п'ять сценаріїв участі Франції у війні з РФ

Реклама
15:10

Скоро вже буде Паска: як зараз живе тіктокер Матвій із ЧеркащиниФотоВідео

14:56

Росія може створити дві нові армії: розвідка Британії попередила про загрози

14:46

Що таке птітім: чим корисний такий продукт і як його готувати

14:39

Чому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата

14:21

"Ми не маємо більше залу": РФ ракетою повністю зруйнувала споршколу в Києві, де займались діти гімнастикою

14:13

Чи можна пити безалкогольне пиво за кермом в Україні: що потрібно знати водіям

13:52

Що можна їсти під час посту: список продуктів вас здивує

13:51

Війська РФ просуваються до околиць Часового Яру: в ISW оцінили загрозу оточення міста

13:49

"Бумер" і "Бандитський Петербург": у Росії помер популярний актор у віці 50 років

13:40

У великому регіоні України чоловікам заборонили наближатися до кордону: що сталося

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти