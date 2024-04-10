Бої тривали півтора року: окупанти захопили Первомайське - Deep State

Це село в Донецькій області було однією з найгарячіших точок на фронті.

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Російські окупанти захопили Первомайське / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Deep State

Російські окупаційні війська захопили Первомайське в Донецькій області. Село було однією з найгарячіших точок. Бої за Первомайське тривали півтора року. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у свіжому зведенні з фронту.

"Захопили західні околиці Первомайського. Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ки і повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022-го року. Село стало однією з найгарячіших точок у цій війні та коштувало ворогові великої ціни", - йдеться в повідомленні.

У DeepState додали, що високу ціну заплатили і захисники України, особливо хлопці зі славної 59 ОМПБр, "які відчайдушно трималися за кожен підвал і тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточенні".

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До війни в Первомайському жило понад 2 тисячі жителів.

Війна в Україні - карта / t.me/DeepStateUA

Як повідомляють аналітики, окупанти просунулися на південь від Новокалинового, на схід від Уманського, на південь від Новомихайлівки.

Тривають активні бойові дії біля Виїмки, Красногорівки, Водяного і в Роботиному.

Війна в Україні - карта / t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті - зведення Генштабу

У ранковому зведенні 10 квітня Генштаб ЗСУ відзвітував про ситуацію на фронті.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити ЗСУ із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне. Ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції наших захисників у районах Старомайорського, що на Донеччині, та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби окупанти здійснили безуспішну атаку позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

5 квітня в DeepState повідомили, що російські окупанти продовжують штурмові дії на багатьох ділянках фронту. Ресурси в живій силі, перевага в артилерії та наявність зайвої техніки дає змогу чинити тиск на кількох напрямках одночасно.

"З огляду на ситуацію із зайняттям противником позицій в околицях, у Часовому Яру найближчим часом можуть початися вуличні бої. Якщо надалі не вирішити питання з брехнею та взаємодією в Роботиному, то ворог повторно захопить село", - ідеться у повідомленні.

3 квітня в DeepState повідомили, що окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Зокрема, їм можливо вдалося захопити населений пункт Водяне.

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