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Бойові дії на території Криму: в ГУР анонсували нові "сюрпризи" для окупантів

Юрій Берендій
6 січня 2024, 15:59оновлено 6 січня, 16:41
У ГУР зазначили, що в 2024 році на території тимчасово окупованого Росією Криму буде проведено ще більше бойових операцій ніж в попередньому році.
Бойові дії на території Криму: в ГУР анонсували нові 'сюрпризи' для окупантів
В ГУР анонсували нові "сюрпризи" для окупантів в окупованому Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У 2023 році бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими складовими Сил безпеки та оборони України провели ряд бойових та спеціальних операцій в окупованому Криму та в Чорному морі, що входили в загальний план ЗСУ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черник у коментарі для телеканалу "Ми — Україна".

За його словами, бойові операції в Криму мають на меті нагадати окупантам про тимчасовий характер їхньої присутності на українській території. Вони також допомагають підтримувати моральний стан громадян України, що перебувають під окупацією та очікують на звільнення.

Черник підкреслив, що збройні рейди до берегів Криму та інші морські операції розвідників-спецпризначенців є частиною єдиного плану Збройних Сил України.

відео дня

"Наголошую — проведення таких спецоперацій відбувається точково, але вони не окремі: вони входять до єдиного плану, до єдиного задуму проведення більш широких якихось операцій", — зауважив представник ГУР.

Дивіться відео про операції ГУР в Криму:

Бойові дії на території Криму: в ГУР анонсували нові 'сюрпризи' для окупантів
Скріншот

Він зауважив, що це лише початок, оскільки протягом 2024 року таких операцій буде проведено ще більше.

Крім того, Черник підкреслив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України веде спостереження та передає інформацію Силам оборони щодо всіх логістичних маршрутів російських військових, включаючи інформацію про Кримський міст. Ці маршрути намагаються знищити у першу чергу для перешкоджання підвозу боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також для мінімізації вогневого впливу окупантів на Збройні Сили України.

Вибухи в Криму

6 січня Повітряні сили ЗСУ здійснили удар по аеродрому Саки на в Криму, де розташовувався ще один важливий об'єкт управління ворога. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму каналі в Telegram.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, внаслідок ракетного удару 5 січня по військових об'єктах російських окупантів у Криму було знищено 23 військових РФ, а також були підірвані ворожі системи ППО і РЕБ.

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що був атакований не лише командний пункт, а й завдано серйозні пошкодження системі захисту. Сили оборони України також активно діяли на напрямку нової дислокації "Шахедів" на півострові.

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війна в Україні анексія Криму
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