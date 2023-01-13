Блекаут не світить: РФ не зможе "вимкнути" енергосистему України – експерт

Інженери та диспетчери Укренерго розробили сценарії дій у разі атак для мінімізації ризику блекаутів.

Експерт оцінив ймовірність блекаута в Україні / УНІАН, Вікіпедія

Енергетики, а також військові багато роблять для зменшення ймовірності блекаутів і аварійних відключень, які можуть статися в результаті ракетних ударів РФ, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко

"Над цим працюють і ППО, і фізичний захист підстанцій генерації", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що великий обсяг робіт ними вже виконано, і одночасно з цим інженери та диспетчери Укренерго розробили сценарії дій у разі атак для мінімізації ризику блекаутів.

"Певні ефективні плани у них є, і, як бачите, останнім часом під час атак вимикати систему у московського режиму не виходить. І після 23 листопада їм жодного разу не вдалося викликати щось схоже на блекаут. Тому з цієї точки зору я дивлюся на ситуацію досить спокійно, тому що впевнений в тому, що наші інженери і диспетчери разом з ППО нас, тобто країну в цілому, швидше за все, вбережуть", - пояснив він.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Співрозмовник також звернув увагу на те, що масовані атаки РФ, сфокусовані окремо на Києві, Одесі та якомусь іншому великому місті можуть призвести до ситуації, коли живлення міста буде недоступним.

"І ось саме на такий випадок ми просто зобов'язані зробити для всіх великих міст плани "Б" - що робиться, які сили прикривають зсередини міста так, щоб їх не можна було відключити зовнішніми атаками", - додав Харченко.

Раніше в соцмережах поширювали фейкову інформацію про нібито скасування аварійних відключень в Україні. Для цього використовують фальшиву сторінку компанії.

В Укренерго впевнені, що метою провокації є спроба РФ розбурхати суспільство.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

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