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Авіація РФ на межі виснаження: чим це обернеться для окупантів у Криму

Анна Косик
20 червня 2024, 12:46
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Успішні удари ЗСУ по військових цілях окупантів призвели до знищення критично важливих об'єктів. Скоріш за все ворог буде змушений розосереджувати авіацію.
Авіація РФ на межі виснаження: чим це обернеться для окупантів у Криму
Атаки ЗСУ на військові цілі РФ у Криму та по території Росії створили додаткові ризики для ворога на півострові / Колаж: Главред, фото flickr

Потужні атаки українських сил по цілях країни-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму та по аеродромах на території РФ змусили ворога протягом червня переключити увагу авіації дальньої дії на військово-повітряні бази України.

Найімовірніше, це було спровоковано розчаруванням успішними авіаударами ЗСУ по російських об'єктах, повідомляє Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді в соцмережі Х.

"Серія скоординованих українських атак на цілі в Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що існує ймовірність заміни Росією систем, однак виснаження ППО змусить РФ вилучати обладнання з інших регіонів країни-агресора, щоб зберегти щільність покриття своєї протиповітряної оборони. Інший варіант розвитку подій - окупанти змиряться зі зменшенням своїх можливостей і піддадуть свої сили в Криму підвищеному рівню ризику.

Побоюється Росія і появи в України винищувачів F-16, які лише посилять атаки на об'єкти ворога. І страх у противника виникає не спроста, адже подальші успішні атаки ЗСУ на російські аеродроми, найімовірніше, змусять РФ розосереджувати літаки подалі від лінії фронту.

Успіх українських сил у знищенні аеродромів, з яких проводяться ударні операції, скоріш за все призведе і до збільшення втоми літаків з екіпажами. З цим могла бути пов'язана зокрема й втрата винищувача Су-34 в Північній Осетії 12 червня.

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Удари ЗСУ по аеродромах та авіації Росії

Нагадаємо, 14 червня, була здійснена атака на аеродром у Морозівську, де дислокуються літаки російських окупантів Су-34 і Су-24. Операція була розпочата з території України і щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

Раніше Україна пошкодила два новітні російські винищувачі Су-57 на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ. Літаки уразили на відстані близько 600 км за лінією українського кордону.

Нещодавно стали відомі деталі знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем. Україна могла збити борт окупантів за допомогою систем ППО, переданих союзниками.

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