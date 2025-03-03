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"3 роки катувань в полоні": у Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН Хилюка

Юрій Берендій
3 березня 2025, 18:33
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Українського журналіста Дмитра Хилюка росіяни вже 3 роки утримують в полоні. Відомо, що він сильно схуд, його катують та не надають медичну допомогу.
'3 роки катувань в полоні': у Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН Хилюка
У Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка
  • Він перебуває в полоні росіян вже три роки

2 березня в Києві відбулася акція на підтримку кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, якого російські окупанти викрали ще на початку повномасштабного вторгнення. Захід пройшов у межах ініціативи "Не мовчи. Полон вбиває", організованої Асоціацією родин захисників "Азовсталі", повідомляє УНІАН.

Учасники акції під гаслом #FREEХИЛЮК нагадали про третю річницю перебування Хилюка в російському полоні, а також про долю інших захоплених українських журналістів.

Загалом на акцію зібралися близько 500 осіб із плакатами, на яких були написи "Free Хилюк", "Free Azov", "Волю захисникам Маріуполя" та "Полон вбиває". Учасники також скандували "Слава Україні!".

Частина активістів долучилася до заходу на автомобілях, прикрашених гаслами на підтримку полонених. Вони сигналили, проїжджаючи повз основну колону мітингувальників.

"Дмитро Хилюк перебуває три роки в незаконному полоні РФ. Росія знущається над ним, намагаючись зламати його волю. Йому не надають медичну допомогу, його катують. Це ми знаємо від звільнених українських воїнів, які якийсь час перебували в полоні разом з ним. Дмитро для нас, як цивільна людина, уособлює весь цивільний український народ, над яким Москва знущається вже понад три роки, вбиваючи, щоночі тероризуючи, атакуючи, намагаючись зламати волю і підкорити. Але, як і Дмитро, наш народ не здається ми вимагаємо звільнення цивільних заручників, журналістів і повного обміну військовополоненими від Росії", - сказав шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Дивіться відео з акції на підтримку кореспондента УНІАН Хилюка:

Кореспондентка УНІАН Тетяна Поляковська повідомила, що Дмитро Хилюк досі перебуває в полоні, і про його місцеперебування немає жодної точної інформації. За даними "Репортерів без кордонів", умови його утримання жахливі. Один із колишніх бранців, який перебував у сусідній камері, розповів, що Хилюк виглядав виснаженим і, ймовірно, важить не більше 45 кілограмів.

"Можемо уявити, що це таке. Тим паче, для дорослого чоловіка це жахливо. І коли ми бачили вперше його фото на російському ресурсі, де публікуються дані про людей, яких вони вважають своїми військовополоненими, ми просто жахнулися від того, як Діма виглядає, що з ним зробили. На нього напускають собак, ламають ребра, не надають медичну допомогу", - сказала вона.

Що відомо про Дмитра Хилюка

Дмитро Хилюк — український журналіст, кореспондент інформаційної агенції УНІАН. На початку березня 2022 року, під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області, російські військові затримали його разом із батьком; батька згодом відпустили, а Дмитра продовжують утримувати.

У липні 2023 року міжнародна організація "Репортери без кордонів" встановила, що Дмитро Хилюк утримувався в СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області РФ, а згодом був переведений до однієї з в'язниць Володимирської області.

У квітні 2024 року Міністерство оборони Росії підтвердило, що Хилюк перебуває під вартою на території РФ, проте місце його утримання не розголошується.

Попри неодноразові спроби включити Дмитра Хилюка до списків на обмін, російська сторона постійно порушує домовленості в останній момент.

У грудні 2023 року він був відзначений міжнародною нагородою "Платформи європейської пам’яті та сумління" за свою журналістську діяльність.

Обмін полоненими між Україною та Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна заявила про готовність до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", і цей процес можуть підтримати міжнародні партнери. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна, разом із Європою та США, повинна вести переговори безпосередньо з Росією. Він також окреслив перші кроки, необхідні для завершення війни, підкресливши, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" є справедливим рішенням.

5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військових, які потрапили в полон на різних ділянках фронту. Багато хто з них має серйозні травми. Як повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань військовополонених Богдан Охріменко у коментарі ТСН, це був перший обмін у 2025 році.

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