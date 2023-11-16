2 тижні сам тримав позицію в оточенні і коригував вогонь: неймовірна історія порятунку бійця

Український військовий Сергій Споденюк з позивним "Фін" повз по мінному полю, щоб врятуватися.

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Український військовий "Фін" 2 тижні сам захищав позицію в оточенні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Український військовий Сергій Споденюк з позивним "Фін" героїчно сам захищав позицію від ворога цілих 14 днів. Його кілька разів намагалися евакуювати побратими, але дійти до нього вони не могли. "Фін" дивом зміг врятуватися, проходячи шлях, де він кожну секунду був на волосині від смерті. Історію його неймовірного порятунку розповіли в ефірі телемарафону.

Виявилося, що 36-річний десантник "Фін" не встиг евакуюватися з позиції він один опинився в справжньому оточенні.

Сергій був поранений в обидві ноги в результаті ворожого артобстрілу в районі Кліщіївки Донецької області. Захисники проводили евакуацію "300-тих", але "Фін" заявив, що залишить позицію останнім. Коли була його черга, то витягнути його не вийшло, бо ворог вже оточив позицію Споденюка.

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"Фін" розумів, що якщо російські окупанти проберуться до нього, то він точно втратить шанс на порятунок. Він по рації скорегував вогонь ЗСУ і попросив, щоб українська артилерія знищила ворога.

Командир взводу 80-ї ОДШБ Юрій розповідає, що під час цього обстрілу снаряди і міни падали навколо "Фіна". Вони знищували ворога, але Сергій залишився неушкодженим. За ці два тижні він ще 5 разів коригував вогонь і допоміг знищити чимало окупантів.

Порятунок "Фіна"

Побратими намагалися тричі пробратися до "Фіна", щоб витягнути його з цієї позиції, проте їм не вдалося, адже окупанти намагалися завадити просуванню бійців ЗСУ. У "Фіна" не було їжі, води. Пляшки з водою, воду і батарейки до рації побратими скидали йому дроном. Це допомогло військовому вижити і весь час бути на зв'язку.

"Я тоді у Бога попросив, кажу: Господи, якщо ти допоможеш витягнути "Фіна" і він буде живий, тоді я кидаю курити. Я вже чотири дні не курю. Протягом 14 днів він ("Фін", — ред.) утримував свою позицію. Останні 4 дні він пролежав між трупами противника. Без води і їжі. І тільки виходив на рацію в зазначений час", — розповідає командир взводу.

У якийсь момент Сергію пояснили, що є лише один сценарій, який може подарувати йому шанс на порятунок. "Фіну" потрібно було самому спробувати дістатися до побратимів.

Складність полягала в тому, що повзти треба було через мінне поле, що було дуже небезпечно.

"Я знав, що я вже звідти не вийду. Зачепить, не зачепить — я не хочу з себе героя робити, я про це не замислювався", — згадує "Фін".

Йому вдалося самостійно дістатися до побратимів і врятуватися. Зараз "Фін" знаходиться в госпіталі під наглядом лікарів.

Дивіться відео про неймовірний порятунок бійця "Фіна":

Український військовий "Фін" 2 тижні сам захищав позицію в оточенні / фото: скріншот

Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.

Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.

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