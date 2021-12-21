Витратили 134 мільйони: що купують українці за "ковідну" 1000 гривень

На отримання коштів за вакцинацію зареєструвалися уже 4 мільйони людей / УНИАН

Українці, які отримали по тисячі гривень за вакцинацію у межах програми "єПідтримка", від запуску програми уже витратили 134 мільйони гривень.

Про це розповів прем’єрміністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів, пише "Урядовий портал".

Він наголосив, що рахунки у банках відкрили уже понад 4,9 мільйонів українців, а 4 мільйони людей зареєструвалися на отримання коштів.

За словами Шмигаля, люди витрачали кошти у тих сферах, які найбільше постраждали від пандемії, зокрема, вони купували книги, квитки в кінотеатри, а також квитки на потяги.

"Це вже друга цього року програма допомоги бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень", – додав очільник уряду.

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Шмигаль наголосив, що цього року, зокрема й завдяки програмам підтримки бізнесу, в Україні очікується рекордний ВВП в доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.

Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат. Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка". Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші. Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї у термін до десяти днів.

Як отримати тисячу гривень, якщо немає додатку "Дія"

В Офісі президента розповіли, що вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатку "Дія" чи банківських карток, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трішки пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року. До того часу у державі повинен з’явитися механізм отримання грошей без додатку "Дія".

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