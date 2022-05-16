Епічний провал РФ у космосі: Z-супутник може згоріти в атмосфері Землі

Російський супутник з літерою "Z" може згоріти в атмосфері Землі / росЗМІ

Російський військовий Z-супутник "Космос-2555", на якому перед запуском зобразили "Z"-свастику, скоро може згоріти в атмосфері Землі. Супутник не втримав орбіту та почав поступово падати. Про це заявив російський експерт та популяризатор космонавтики Віталій Єгоров, повідомляє The Insider.

"Космос-2555" за 15 діб на орбіті провів лише одну короткочасну корекцію, після чого почав зниження. Нині орбіта супутника знизилась вже на 30 км. До середини травня не було зафіксовано будь-які спроби підняти його орбіту. Таким чином, можна зробити висновок про те, що супутник так і не був активований.

Натомість, як запевняють експерти, нам не потрібно боятися падаючого супутника, адже він повністю згорить в атмосфері, не досягнувши поверхні Землі.

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Колишній астронавт NASA Скотт Келлі заявив, що "символ "Z", який представляє воєнні злочини, тепер також є синонімом епічного провалу".

Скотт Келлі назвав символ "Z" синонімом епічного провалу / Скріншот

Що відомо про Z-супутник

Як відомо, російський супутник запустили у космос ракетою "Ангара-1.2". Оборонне відомство РФ стверджувало, що запуск супутника пройшов у штатному режимі, а сателіт вийшов на розрахункову орбіту.

За деякими даними, російський апарат насправді міг бути військовим супутником оптичної розвідки серії "Розбіг". У подальшому такий апарат могли використовувати у війні проти України.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила щонайменше 200 літаків, 165 вертольотів, 427 БПЛА та 97 крилатих ракет.

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