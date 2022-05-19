Чекайте на погодні "сюрпризи": українців здивували прогнозом на літо-2022

З'явився прогноз погоди на літо-2022

Глобальне потепління, що охопило планету, матиме значний вплив на погоду в Україні влітку 2022 року, розповів народний синоптик Леонід Деркач.

Як повідомив він у коментарі виданню Телеграф, глобальне потепління в поточному році зупиниться на піку, якого досягло раніше.

Разом з тим він не виключив, що влітку буде спостерігатися різка зміна погодних умов.

Прогноз на червень

Перший місяць літа, за даними Деркача, порадує помірним теплом. Тим, хто любить спеку, він також обіцяє 2-3 періоди (один довший, а два коротших).

Прогноз на липень

Народний синоптик попередив, що в липні очікуються погодні явища від спеки до досить потужних дощів і шквалів.

Прогноз на серпень

Серпень, зазначає народний синоптик, приблизно до середини місяця протримає гарну погоду. Далі трохи пройдуть дощі, а потім температура повітря піде на зниження.

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Нагадаємо, погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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