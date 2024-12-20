Україну накриє похолодання: де температура повітря опуститься до -5

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну прийде похолодання
- Де температура повітря впаде до -5 градусів
- Де синоптики прогнозують дощ
Погода в Україні 21 грудня буде холоднішою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 грудня в Україні не передбачається особливий мороз.
Водночас все ж буде невелике похолодання. 21-23 грудня температура повітря опуститься до -5 градусів. На вихідних очікуються дощі.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 21 грудня
В Україні 21 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день дощі прогнозують у багатьох областях України. На півдні країни буде туман. Вітер буде північно-західний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 15°. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура впродовж доби 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -1
За даними meteoprog, 21 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря опуститься до -1...+5 градусів.
Погода 21 грудня у Києві
У Києві 21 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві протягом доби 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня. Він зазначив, що в Україні вдарить аномальне тепло і розповів, де підскочить температура і будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.
Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.
Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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