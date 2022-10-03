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Температура впаде до 0º: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозу

3 жовтня 2022, 05:30

Вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині жовтня.

Градусник
/ 34.ua

Погода в Україні найближчим часом може знову піднести сюрпризи. Очікується зниження температурних показників.

Незважаючи на проблиски "бабиного літа", літня погода остаточно відступає перед натиском осені. Про це можна судити за прогнозними показниками погодного радара Ventusky.

При цьому варто звернути увагу на те, що зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Українців попередили, що температура повітря може опуститися до 0 градусів.

Коли в Україні різко похолодає

Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині жовтня.

При цьому найбільш сильне похолодання варто очікувати в Карпатському регіоні.

Температура повітря в ніч на 14 жовтня може опуститися до 0 градусів.

Температура впаде до 0º: українці дізналися терміни 'крижаного' прогнозу
/ ventusky.com

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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