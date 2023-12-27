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Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода

Ангеліна Підвисоцька
27 грудня 2023, 19:43
В Україні 28 грудня синоптики прогнозують у деяких областях сніг з дощем.
Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 28 грудня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат швидкість вітру буде досягати 32 м/с.

погода 28 декабря
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: ventusky

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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Погода 28 грудня

В Україні 28 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг у східних областях та в Сумському регіоні. У цей день вітер буде північно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході та півдні країни 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 28 грудня місцями буде мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря підвищиться до -1...+6 градусів. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +1...+8 градусів.

погода 28 декабря
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: meteoprog

Погода 28 грудня у Києві

У Києві 28 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 декабря
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нещодавно синоптик розповів, чи піде сніг на Новий рік. Очікується, що в Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а подекуди мокрий сніг.

Ще один синоптик розповів, де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої країни, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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