Штормові пориви вітру і мокрий сніг: синоптик назвала дату небезпечної погоди

Погода в Україні принесе неприємні "сюрпризи" у низку областей. У четвер, 15 лютого, у східних областях та на півдні нашої держави можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
А в центральних областях й подекуди на півночі та півдні пройдуть дощі та мокрий сніг. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
Вона зазначає, що у четвер практично по всіх областях будуть плюсові температури повітря. Холодніше традиційно буде лише у північних регіонах країни.
"В Україні 15-го лютого очікується свіжа, але не надто холодна погода з денною температурою повітря +2…+7 градусів, на півдні +6…+11 градусів. Дощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні. При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", – зазначила синоптик.
Вітер буде переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, каже Діденко.
Погода у Києві 15 лютого
У Києві 15-го лютого місцями будуть незначні опади. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.
"Надалі погода буде, можливо, не така, як нам хочеться, як ми її підштовхуємо до весняного тепла, вона залишатиметься собою, тобто, відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло", – додала синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптик назвала дату похолодання, коли налетить шалений вітер і вдарить мороз -14 градусів. Вже за кілька днів Україну накриє сильне похолодання, у деяких областях буде дощ і мокрий сніг.
Також раніше повідомлялося, що в Україну суне погода з аномальними температурами. У двох областях України оголосили 3 рівень небезпеки, там можуть зійти великі снігові лавини.
Нагадаємо, в Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря. Потужність магнітної бурі раптово зросла після затяжного геомагнітного шторму.
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