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Штормові пориви вітру і мокрий сніг: синоптик назвала дату небезпечної погоди

Альона Вороніна
14 лютого 2024, 15:44
У низці областей України скоро будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Також у деяких регіонах випаде сніг та мокрий сніг.

Погода, снег, зима
Погода в Україні – будуть штормові пориви вітру і мокрий сніг/ unsplash.com

Погода в Україні принесе неприємні "сюрпризи" у низку областей. У четвер, 15 лютого, у східних областях та на півдні нашої держави можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

А в центральних областях й подекуди на півночі та півдні пройдуть дощі та мокрий сніг. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Вона зазначає, що у четвер практично по всіх областях будуть плюсові температури повітря. Холодніше традиційно буде лише у північних регіонах країни.

"В Україні 15-го лютого очікується свіжа, але не надто холодна погода з денною температурою повітря +2…+7 градусів, на півдні +6…+11 градусів. Дощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні. При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", – зазначила синоптик.

Вітер буде переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, каже Діденко.

Погода в Украине 15 февраля
Погода в Україні 15 лютого/ meteoprog

Погода у Києві 15 лютого

У Києві 15-го лютого місцями будуть незначні опади. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

"Надалі погода буде, можливо, не така, як нам хочеться, як ми її підштовхуємо до весняного тепла, вона залишатиметься собою, тобто, відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло", – додала синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик назвала дату похолодання, коли налетить шалений вітер і вдарить мороз -14 градусів. Вже за кілька днів Україну накриє сильне похолодання, у деяких областях буде дощ і мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що в Україну суне погода з аномальними температурами. У двох областях України оголосили 3 рівень небезпеки, там можуть зійти великі снігові лавини.

Нагадаємо, в Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря. Потужність магнітної бурі раптово зросла після затяжного геомагнітного шторму.

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