Вдарить 20-градусний мороз: синоптикиня сказала, де в Україні буде найхолодніше

У деяких регіонах України прогнозують сніг, а на дорогах очікується ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода 20 лютого в Україні

Коли в Україну "прийде" потепління

У четвер, 20 лютого, в Україні все ще буде холодно. У деяких областях прогнозують сніг, а на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у найближчу ніч очікується -9...-15 °C, на Лівобережжі -12...-19 °C, а на сході до -20 °C.

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Вдень 20 лютого стовпчики термометрів по всій країні покажуть -1...-6 градусів.

"Невеликий сніг завтра ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території день мине без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - написала Діденко.

Погода у Києві

У столиці 20 лютого вночі можливий невеликий сніг, а вдень - без істотних опадів.

Вночі температура повітря опуститься до -7...-9 °C, а вдень становитиме -3...-5 °C.

Діденко прогнозує потепління в Україні з 25 лютого.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха сказала, коли в Україні вдарить різке потепління і розтане сніг. За її словами температура підніметься аж на початку наступного тижня. Найімовірніше тоді вже почне танути сніг, а денна температура повітря частіше буде плюсовою.

Раніше Главред писав, що влупить -30 – синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз. Погода на Закарпатті буде однією з найтепліших. Однак навіть там очікується мороз.

Синоптикиня Віра Балабух розповіла, що погода в Україні навесні 2025 року буде теплішою приблизно на один-два градуси. Однак не виключені періоди похолодання. Як свідчать дані спостережень, перший місяць весни в Україні має середню місячну температуру в проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше - у межах -3°C морозу.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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