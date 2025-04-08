Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

Ангеліна Підвисоцька
8 квітня 2025, 19:39
595
Погода у Чернігові 9 січня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря впаде до -4 градусів.
погода 9 апреля
Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 9 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -9 градусів
  • Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 9 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці до 11 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.

відео дня

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9 квітня температура повітря опуститься до -5 градусів. Ця ніч буде ще холоднішою за попередню. Вдень може потеплішати до +6...+9 градусів. Місцями очікується невеликий сніг.

10 квітня Україну атакує новий циклон. Тоді кількість опадів збільшиться, а швидкість вітру посилиться. Лише з Вербної неділі, 13 квітня, в Україну почне повертатися потепління. Тоді температура повітря підвищиться до +12...+18 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 9 апреля
Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: ventusky

Погода 9 квітня

В Україні 9 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у південних та південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 9 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+10 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+5 градуси.

погода 9 апреля
Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: meteoprog

Погода 9 квітня у Києві

У Києві 9 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі по області 0-5°, у Києві 2-4°; температура вдень 1-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 апреля
Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

20:37Економіка
Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

19:39Синоптик
"Україна вже визначилася": глава МЗС зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

"Україна вже визначилася": глава МЗС зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

19:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Невістка Наташі Корольової показалася після операції - що з нею сталося

Невістка Наташі Корольової показалася після операції - що з нею сталося

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

Останні новини

20:37

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

20:28

Чому українські овочі дорогі, а на полицях — імпорт: чесна відповідь експертаВідео

20:27

Як саме вас бачать люди: тест від астролога по даті народження

19:59

Уперше за десятки років: на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

19:49

"Бомби уповільненої дії": які 5 приладів треба завжди виймати з розетки

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
19:39

Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

19:33

50 років - і на пенсію: за яких умов українці можуть раніше стати пенсіонерами

19:30

"Україна вже визначилася": глава МЗС зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

19:22

Як відмити унітаз від жовтого нальоту раз і назавжди: ШІ озвучив крутий рецепт

Реклама
19:15

Трамп вирив яму Сполученим Штатам Америки: чи полетить долар у прірвуПоглядВідео

18:56

Чому 9 квітня не можна довго спати: яке свято, день ангела

18:50

Як зберегти гроші під час економічної нестабільності: поради банкіра

18:18

Збиття дрону "Мерлін-ВР":ЗСУ ліквідували розвідника за $300 тис

18:17

В Україні почнуть контролювати ціни на популярний продукт до Великодня

18:15

Чому в яйці бувають два жовтки і чи можна їх їсти: що каже наука і народ

18:03

Почнеться "біла смуга": що потрібно зробити з водою 9 квітня, прикмети

17:58

Постраждало 70 осіб і відомий співак: обвалився дах нічного клубуВідео

17:35

Керівництво НАБУ потрапило в скандал: заволоділи елітною нерухомістю за держпрограмою для військових

17:32

Коли повернеться весняна погода: стала відома дата

17:30

У Києві відбудеться Півмарафон Незламності 2025 на підтримку парамедиків

Реклама
17:25

"Вона сказала "Так": Ірині Білик зробили пропозиціюВідео

17:14

Вирішальне слово за Україною: в Раді назвали нову дату початку перемир'я з РФВідео

17:05

Курс раптово "підскочив": після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт

17:03

Повернення відключень світла в Україні: в Укренерго прокоментували ситуацію

16:59

"Бінго!": чоловік купив прикрасу за $3, а потім дізнався справжню вартість

16:56

Не дайте себе обдурити: як перевірити золото в домашніх умовах

16:42

Дочка Джолі стала точною копією матері: дивовижне фото з'явилося в мережі

16:37

Помідори виростуть величезними, якщо додати в ґрунт один простий інгредієнт

16:12

Все дорожчатиме, але є нюанс: Марчук спрогнозував ціни на популярні овочі

16:00

Копати не потрібно: як виростити картоплю за унікальним японським методом

16:00

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

15:42

Який гібрид купити з пробігом: ТОП-10 авто, які кращають з роками

15:40

Наташа Корольова засвітилася з чужим чоловіком на тлі чуток про зради Тарзана

15:32

ССО провели зачистку: в DeepState повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

15:25

ЗСУ вступили в бій з громадянами Китаю на Донеччині та взяли їх в полон - деталіВідео

15:20

Знають одиниці: звідки на підводному човні беруть кисень

14:50

Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини: названо дату

14:47

Вперше з вересня минулого року: курс долара в Україні "впав до мінімуму"

14:43

"Зберігала 35 років": дівчина знайшла великодню реліквію і була приголомшена

14:34

Виплати військовим будуть: Мінфін спростував чутки про брак коштів

Реклама
14:11

"Так страшно": Меган Маркл розповіла про вагітність

14:09

РФ готує масштабний наступ: експерт сказав, що може зламати плани Путіна

14:02

"Ціни на нафту можуть обвалитись до нуля": що чекає РФ та як це вплине на війну

13:58

Куди зникла дружина Павла Зіброва: співак розкрив таємницю

13:50

Ціна на піку: українців попередили, скільки коштуватимуть яйця перед Великоднем

13:49

Стануть яскраво-білими за 5 хвилин: лайфхак, як легко помити шви між плиткою

13:16

Україна не може збивати ракети РФ, як раніше: генерал попередив про загрозу

13:05

Гумористичний дебют Віктора Павліка і гострі жарти про Трампа та Ілона Маска: що покажуть у нових випусках "Єдиного Кварталу" на "1+1 Україна"

12:37

Що вплине на вартість продуктів в Україні: неочікуваний прогнозВідео

12:36

Як очистити чорну решітку на газовій плиті: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти