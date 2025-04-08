Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 9 квітня
- Де температура повітря опуститься до -9 градусів
- Де синоптики прогнозують сніг та дощі
Погода в Україні 9 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці до 11 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.
"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9 квітня температура повітря опуститься до -5 градусів. Ця ніч буде ще холоднішою за попередню. Вдень може потеплішати до +6...+9 градусів. Місцями очікується невеликий сніг.
10 квітня Україну атакує новий циклон. Тоді кількість опадів збільшиться, а швидкість вітру посилиться. Лише з Вербної неділі, 13 квітня, в Україну почне повертатися потепління. Тоді температура повітря підвищиться до +12...+18 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 9 квітня
В Україні 9 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у південних та південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -4
За даними meteoprog, 9 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+10 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+5 градуси.
Погода 9 квітня у Києві
У Києві 9 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Вночі заморозки в повітрі по області 0-5°, у Києві 2-4°; температура вдень 1-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.
Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.
Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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