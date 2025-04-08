Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

Погода у Чернігові 9 січня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря впаде до -4 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 9 квітня

Де температура повітря опуститься до -9 градусів

Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 9 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці до 11 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.

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"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9 квітня температура повітря опуститься до -5 градусів. Ця ніч буде ще холоднішою за попередню. Вдень може потеплішати до +6...+9 градусів. Місцями очікується невеликий сніг.

10 квітня Україну атакує новий циклон. Тоді кількість опадів збільшиться, а швидкість вітру посилиться. Лише з Вербної неділі, 13 квітня, в Україну почне повертатися потепління. Тоді температура повітря підвищиться до +12...+18 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: ventusky

Погода 9 квітня

В Україні 9 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у південних та південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 9 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+10 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+5 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: meteoprog

Погода 9 квітня у Києві

У Києві 9 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі по області 0-5°, у Києві 2-4°; температура вдень 1-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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