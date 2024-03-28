Україну заллє дощами і 'штормуватиме' вітром, деякі села підтопить - синоптики

Якою завтра буде погода у Києві та області - читайте на Главреді.

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Погода в Україні та Києві 29 березня - чого чекати / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Погода в Україні у пʼятницю, 29 березня, буде дощовою і вітряною. Водночас у Києві та області буде хмарно з проясненням.

Через значні опади можливе підвищення рівня води у головних річкових артеріях країни. Синоптики на завтра оголосили перший - "жовтий" - рівень небезпеки.

Погода 29 березня

У пʼятницю, 29 березня, значні дощі очікуються на Закарпатті та у Карпатах. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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/ Фото: Український гідрометеорологічний центр

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Деякі регіони затопить

Метеорологи попереджають про можливе затоплення заплавних територій і доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.

Крім того, можливе підтоплення низки прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області.

У Львівській та Івано-Франківській областях очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними вiдмiтками.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода 29 березня у Києві

Пʼятниця у Києві та області буде хмарною з проясненням. Вночі очікується невеликий, а вдень помірний дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний , 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°;ʼ у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

У столиці оголошено І рівень небезпечності через пориви вітру вдень- 15-20 м/с.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

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Сьогодні, згідно з прогнозами синоптиків, в усіх регіонах середня температура становитиме +15 градусів. Найтепліше буде в Криму, адже там стовпчики термометрів сягнуть позначки +19.

Водночас на Заході прогнозують дощі: вони накриють усі західні регіони, а також Вінниччину та Житомирщину.

А проте варто бути готовими до сильного вітру, який може навіть досягати штормового рівня.

В цілому, погода в Україні упродовж тижня, з 25 по 31 березня, буде нестійкою. В Україну прийдуть опади – дощ, а подекуди навіть гроза та мокрий сніг. Відбуватиметься коливання атмосферного тиску.

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