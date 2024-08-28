На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

Синоптики попереджають про те, що у багато областей України йде більш свіжа погода.

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Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 29 серпня буде теплою, але у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 29 серпня свіжа погода прийде на території південних, Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Грозові дощі очікуються у південних, Вінницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: ventusky

Погода 29 серпня

В Україні 29 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у південних областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 29 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+36 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: meteoprog

Погода 29 серпня у Києві

У Києві 29 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.

Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.

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