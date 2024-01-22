Морози, тумани та сильна ожеледь: синоптик попередив про небезпечну погоду

Метеоролог Ігор Кибальчич озвучив прогноз погоди на тиждень 22-28 січня.

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На дорогах буде налипання мокрого снігу та ожеледь, попередив синоптик / Фото : pixabay.com

Погода в Україні найближчими днями буде досить холодною. В середині тижня відбудеться підвищення температури. Крім того, очікується сніг і мокрий сніг. У західних і південних областях прогнозуються дощі, тумани й налипання мокрого снігу. Детальний прогноз погоди на тиждень озвучив метеоролог Ігор Кибальчич.

Погода в Україні 22 січня

У понеділок погода в Україні визначатиметься антициклоном. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

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На дорогах ожеледиця. Вітер вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...+ 1°С, на півночі Лівобережжя -3...-8 °С, передає meteoprog.

Погода на сьогодні, 22 січня / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 23 січня

У вівторок вночі в західній частині, вдень також в північних і місцевих центральних областях очікується сніг, мокрий сніг, на заході - місцями з дощем. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі -2...-7 ° з, вдень -2...+3°C; на сході вночі -8...-13 °С, вдень -2 ... -7°С.

Погода на завтра, 23 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 24 січня

У середу по всій Україні синоптик прогнозує опади. Лише у Приазов'ї, Криму та на Донбасі переважно сухо.

У західних областях вдень помірні, місцями значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви, 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть -4...+ 1°С, вдень -1...+ 4 °C; у східній частині та в Карпатах вночі -7...-12 ° з, вдень 0 ... -5°С.

Прогноз погоди на 24 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 25 січня

Згідно з прогнозом погоди, в четвер випаде сніг, мокрий сніг, часом з дощем. Синоптик попередив про налипання мокрого снігу, тумани та ожеледицю.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -3...+ 2 °С, вдень + 1...+ 6 °С. У східних областях та в Карпатах вночі -3...-8 °C, вдень близько 0 °C.

Погода в Україні 25 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 26 січня

В останній робочий день тижня продовжиться вплив атмосферних фронтів. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, в Приазов'ї та Криму - з дощем. На дорогах ожеледиця.

Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Правобережжі - північно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вночі -2...+ 3 °С, вдень -1...+ 4 °С.

Прогноз погоди на 26 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 27 січня

У суботу очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних областях - помірні опади. У деяких регіонах прогнозується туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень -2 ... +3°С.

Прогноз погоди на 28 січня

У неділю синоптик прогнозує невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 °C, у Карпатському регіоні та на крайній півночі -6...-11 °С, вдень -4...+ 1 °С.

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року та коли прийде весняне потепління.

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