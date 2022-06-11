Грози, град і дощі: де в Україні зіпсується погода - Гідрометцентр

Грози, град і дощі: де в Україні зіпсується погода / Колаж Фото УНІАН

Погода в Україні - в нинішній уїк-енд, 11-12 червня, буде виснажлива спека. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Але, як кажуть синоптики, в певних районах країни будуть сильні грози, зливи, а місцями ‒ град. Сильну спеку в Українському гідрометцентрі очікують в центральних регіонах, в південних регіонах і в східних регіонах. Термометри показуватимуть від + 28 до + 33 градусів за шкалою Цельсія.

Але в деяких частинах країни - в західних регіонах, Житомирщині та Миколаєві очікуються помітні опади, а місцями навіть випаде град. У Карпатських горах будуть сильні дощі.

В цілому ж, в західних регіонах буде прохолодно, але вночі‒ +14 +18 градусів за шкалою Цельсія, а вдень: + 23 + 29 градусів за шкалою Цельсія.

У центральних регіонах вночі не очікуються опади. Вдень - місцями короткочасні опади з грозами та шквальним вітром. Вночі: + 15 +20 градусів за шкалою Цельсія, вдень: +27 + 32 градусів за шкалою Цельсія.

На півдні України вночі сухо, а вдень ‒ місцями зливи з грозами та шквалами. Вночі: + 16 +21 градусів за шкалою Цельсія, вдень: +28 + 33 градусів за шкалою Цельсія.

На Сході України також встановиться суха погода. Вночі очікується: + 15 +20 градусів за шкалою Цельсія, вдень +28 + 33 градусів за шкалою Цельсія.

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Погода в Україні

Відомий синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що сильна спека, що панує в Україні на початку літа, ще триматиметься і у вікенд 11-12 червня. Але вже на самому початку нового тижня в країні трохи похолодає.

"В цілому в Україні спека ослабне з вівторка, 14 червня", — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

До того очільник проєкту "Екологічна нація " Богдан Красавцев казав, що погода в Україні влітку нинішнього року буде рясніти несподіванками. За його словами, експерти очікують, що найбільш жарким місяцем літа-2022 буде серпень.

Красавцев каже, що влітку погода буде залежати безпосередньо від поступової зміни клімату в країні.

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